Analistler Münbiç saldırısı sonrası Türkiye ile askeri işbirliğine acil ihtiyaç olduğunu belirtti

Çarşamba günü, ABD destekli terör örgütü PKK/PYD'li teröristleri tarafından kontrol edilen Münbiç'te meydana gelen patlamada 4'ü ABD'li asker 19 kişi öldü. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği açıklandı. Saldırıyla ABD, 2014'te Suriye'ye girdiğinden bu yana verdiği en büyük kaybı verdi.

"TÜRKİYE İLE ASKERİ İŞBİRLİĞİNE ACİL İHTİYAÇ VAR"

Analistler, Suriye'nin kuzeyindeki ABD güçlerini hedef alan intihar saldırısının, bölgeyi güvence altına almak için Türkiye ile daha yakın bir askeri işbirliğine acil ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

"TERÖRLE MÜCADELE BÖLGEYLE İLGİLİ DEĞİL"

Al Jazeera'ye konuşan Washington’daki SETA Vakfı’nın araştırma direktörü Kilic Kanat, son saldırının ülkeler arasında daha iyi bir işbirliği yaparak "terörle mücadelede" dönüşüm ihtiyacı gösterdiğini ve mücadelenin artık bölge ile ilgili olmadığını belirtti.