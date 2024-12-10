Suriye'de muhalifler 61 yıllık Beşşar Esed rejimini devirdi. Suriye Milli Ordusu da, PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat, Münbiç gibi kritik noktaları geri aldı.

Gazeteci Nedim Şener, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat, Münbiç gibi kritik noktaları geri almasını sonrası 'Rakka'yı işaret etmesini' TVNET yayınında değerlendirdi.

Şener'in konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

"Şimdi mesela, çok parçalı haritadan bahsederken, artık iki parçaya ayrılmış bir durum görüyoruz. Türkiye'nin kontrol ettiği alanlar var. Ayrıca muhaliflerin elinde tuttuğu saha büyüklüğü mevcut. Bir de PKK/YPG var. Asıl sorun, kıyametin kopacağı yer orası. Çünkü birliğin sağlanması önemli. Amerika, şu an takip ediyorum, Rakka'ya karayolu üzerinden birlikler göndermeye başlamış.

Niye? Çünkü Suriye Milli Ordusu (SMO) bir açıklama yaptı. "Rakka'yı alacağız, hayır dualarınızı esirgemeyin," dedi. Bu açıklamalar yapılınca Amerika hemen harekete geçti, "Bir dakika, ben geliyorum," dedi. Bunun arkasından ne beklenir? Öte yandan, İsrail isimli soykırımcı devlet, hâlâ Suriye'nin kuzeyini bombalıyor. Ortada bir istikrar oluşmasın diye çalıştıkları çok belli.

Türkiye'nin burada kurmaya çalıştığı düzen olmadan bu bölge yönetilemez. Türkiye'nin desteği, gücü ve hamiliği olmadan bu bölgede bir istikrar sağlanamaz. Eğer Türkiye'nin rolü belirginleşmeye başlarsa, farkındaysanız, hemen bir çullanma başlıyor. Biden'ın ve Pentagon'un açıklamaları, Amerikan Savunma Bakanı'nın Türk Savunma Bakanı Yaşar Güler'i arayıp, "Ne yapıyorsunuz Münbiç'te?" diye soru sormaları, işin ciddiyetini kavradıklarını gösteriyor.

Daha dün "Durun, Münbiç'e girmeyin" diyenler, bugün Münbiç'in kaybedildiğini görünce, "Bu iş ciddi" demeye başladılar. "Bunlar Rakka'yı da alır" diye düşünüyorlar. Ferhat Abdi'nin, "Yüz on bin kişilik bir güç oluşturduk" gibi açıklamalarını hatırlayın. Hani çok övünüyorlardı PKK/YPG'liler? Öyle sıralanıp fotoğraflar çekiliyordu. Siyah maskeler, boyalı silahlar, Amerikan silahları ellerinde...

Peki, nerede cesaretleri? Bakın, Amerika iki cip göndermeyince hemen paniğe kapılıyorlar. Çünkü Suriye Milli Ordusu, terör örgütüne karşı vatan savunması yapıyor. Onlar ise sadece görüntüden ibaret."

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