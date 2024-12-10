İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2024 Salı / 9 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8469
  • EURO
    36,821
  • ALTIN
    2989.88
  • BIST100
    10257.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Münbiç sonrası PKK'da Rakka paniği! 'Bu iş ciddi'
Güncel

Münbiç sonrası PKK'da Rakka paniği! 'Bu iş ciddi'

Katıldığı canlı yayında Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat, Münbiç gibi kritik noktaları geri almasını değerlendiren gazeteci Nedim Şener, SMO'nun 'Rakka'yı alacağız' açıklaması sonrası terör örgütü PKK'da yaşanan paniğe vurgu yaparak, 'Daha dün 'Durun, Münbiç'e girmeyin' diyenler, bugün Münbiç'in kaybedildiğini görünce, 'Bu iş ciddi' demeye başladılar. 'Bunlar Rakka'yı da alır' diye düşünüyorlar. Amerika iki cip göndermeyince hemen paniğe kapılıyorlar.' dedi.

10 Aralık 2024 Salı 08:22 - Güncelleme:
Münbiç sonrası PKK'da Rakka paniği! 'Bu iş ciddi'
ABONE OL

Suriye'de muhalifler 61 yıllık Beşşar Esed rejimini devirdi. Suriye Milli Ordusu da, PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat, Münbiç gibi kritik noktaları geri aldı.

Gazeteci Nedim Şener, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat, Münbiç gibi kritik noktaları geri almasını sonrası 'Rakka'yı işaret etmesini' TVNET yayınında değerlendirdi.

Şener'in konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

"Şimdi mesela, çok parçalı haritadan bahsederken, artık iki parçaya ayrılmış bir durum görüyoruz. Türkiye'nin kontrol ettiği alanlar var. Ayrıca muhaliflerin elinde tuttuğu saha büyüklüğü mevcut. Bir de PKK/YPG var. Asıl sorun, kıyametin kopacağı yer orası. Çünkü birliğin sağlanması önemli. Amerika, şu an takip ediyorum, Rakka'ya karayolu üzerinden birlikler göndermeye başlamış.

Niye? Çünkü Suriye Milli Ordusu (SMO) bir açıklama yaptı. "Rakka'yı alacağız, hayır dualarınızı esirgemeyin," dedi. Bu açıklamalar yapılınca Amerika hemen harekete geçti, "Bir dakika, ben geliyorum," dedi. Bunun arkasından ne beklenir? Öte yandan, İsrail isimli soykırımcı devlet, hâlâ Suriye'nin kuzeyini bombalıyor. Ortada bir istikrar oluşmasın diye çalıştıkları çok belli.

Türkiye'nin burada kurmaya çalıştığı düzen olmadan bu bölge yönetilemez. Türkiye'nin desteği, gücü ve hamiliği olmadan bu bölgede bir istikrar sağlanamaz. Eğer Türkiye'nin rolü belirginleşmeye başlarsa, farkındaysanız, hemen bir çullanma başlıyor. Biden'ın ve Pentagon'un açıklamaları, Amerikan Savunma Bakanı'nın Türk Savunma Bakanı Yaşar Güler'i arayıp, "Ne yapıyorsunuz Münbiç'te?" diye soru sormaları, işin ciddiyetini kavradıklarını gösteriyor.

Daha dün "Durun, Münbiç'e girmeyin" diyenler, bugün Münbiç'in kaybedildiğini görünce, "Bu iş ciddi" demeye başladılar. "Bunlar Rakka'yı da alır" diye düşünüyorlar. Ferhat Abdi'nin, "Yüz on bin kişilik bir güç oluşturduk" gibi açıklamalarını hatırlayın. Hani çok övünüyorlardı PKK/YPG'liler? Öyle sıralanıp fotoğraflar çekiliyordu. Siyah maskeler, boyalı silahlar, Amerikan silahları ellerinde...

Peki, nerede cesaretleri? Bakın, Amerika iki cip göndermeyince hemen paniğe kapılıyorlar. Çünkü Suriye Milli Ordusu, terör örgütüne karşı vatan savunması yapıyor. Onlar ise sadece görüntüden ibaret."

PKK sorusuna skandal cevap

Münbiç ve Deyrizor kurtarıldı! Fırsatçı PKK/YPG işgal ettiği alanları tek tek kaybediyor

Münbiç'in kaybedilmesi İsrail'i üzdü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.