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Güncel

''Münbiç'te Kürtçe isimlerin olduğu mezarlar parçalanıyor'' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntüler ile ilgili, “Münbiç'te Kürtçe isimlerin olduğu mezarlar parçalanıyor” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

6 Ocak 2025 Pazartesi 16:33 - Güncelleme:
''Münbiç'te Kürtçe isimlerin olduğu mezarlar parçalanıyor'' iddiasına yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntüler ile ilgili, "Münbiç'te Kürtçe isimlerin olduğu mezarlar parçalanıyor" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin güncel olmadığı ve 2020 yılında Esed güçlerinin Halep'in Batı kırsalında ele geçirdikleri Heyyan ilçesinde sivillere ait mezarlıkları yıktıkları sırada kaydedildiği tespit edilmiştir. Terör örgütleri tarafından kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

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