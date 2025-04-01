Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'nin döşediği mayınlar patladı! 7 yaralı

Münbiç'in güneyinde kalan Tişrin Barajı çevresindeki Şaş el-Baba ve Gaşle köylerinde, terör örgütü tarafından döşenen mayınlar infilak etti.



Olayda bayram ziyareti için bölgede bulunan 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.



Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/YPG'nin daha önce kontrol ettiği alanlarda çok sayıda mayının bulunduğu ve bu tür olayların sıkça yaşandığı belirtilmişti.

Kaynaklar, örgütün işgal ettiği bölgelerde sivillerin güvenli şekilde seyahat etmelerini engellemek için geçiş güzergahlarına el yapımı patlayıcılar yerleştirdiğini aktardı.