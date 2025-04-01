İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2025 Salı / 3 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9136
  • EURO
    40,9962
  • ALTIN
    3818.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'nin döşediği mayınlar patladı! 7 yaralı
Güncel

Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'nin döşediği mayınlar patladı! 7 yaralı

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin döşediği mayınların patlaması sonucu 7 sivil yaralandı.

AA1 Nisan 2025 Salı 16:13 - Güncelleme:
Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'nin döşediği mayınlar patladı! 7 yaralı
ABONE OL

Münbiç'in güneyinde kalan Tişrin Barajı çevresindeki Şaş el-Baba ve Gaşle köylerinde, terör örgütü tarafından döşenen mayınlar infilak etti.

Olayda bayram ziyareti için bölgede bulunan 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/YPG'nin daha önce kontrol ettiği alanlarda çok sayıda mayının bulunduğu ve bu tür olayların sıkça yaşandığı belirtilmişti.

Kaynaklar, örgütün işgal ettiği bölgelerde sivillerin güvenli şekilde seyahat etmelerini engellemek için geçiş güzergahlarına el yapımı patlayıcılar yerleştirdiğini aktardı.

  • mayın patlaması
  • münbiç saldırısı
  • terör saldırısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.