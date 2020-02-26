AA 26 Şubat 2020 Çarşamba17:53 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 18:01

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan, 1'i terör örgütünün sözde liderlerinden PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamada "Kahraman Komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi." dedi.

Kahraman Komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/4AJ0eq3sRZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2020



