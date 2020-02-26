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MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan, 1'i terör örgütünün sözde liderlerinden PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba17:53 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 18:01
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan, 1'i terör örgütünün sözde liderlerinden PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamada "Kahraman Komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi." dedi.


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