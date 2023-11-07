Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği, kaçtığı veya kaçırıldığı iddiası şehir efsanesi olarak 9 yıldır dilden dile konuşuluyor.

Baba Karubulut, kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için savcılığa başvurdu.

Ancak, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı başvuruyu kovuşturmaya yer olmadığına kanaat getirilerek, reddetti.

En son Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. Maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı'na, kanun yararına bozma başvurusu yapıldı.

Cem Garipoğlu'nun babasından savcılığa sürpriz talep Bu kez Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak oğlunun mezarının açılması (Feth-i Kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılması için dilekçe vererek talepte bulundu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Münevver'in babası Süreyya Karabulut, "Çok şaşkınım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir yılı aşkın bir zamandır mezarın açılması için mücadele veriyorum. O katilin öldüğü söylendiği günden beri derin şüphelerim devam ediyor. Ben de açılsın diyorum zaten başka bir şey söylemiyorum. Asıl huzuru kaçan biziz. O mezar açılsın huzur bulalım, rahat edelim." dedi.