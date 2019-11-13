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Münhal ne demek? Münhal kadro nedir?

Sağlık Bakanlığı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ile 65-72 yaş yeniden atama kurası yarın gerçekleştirilecek. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleşme imkanı bulacaklar. 2019 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ilan metni ve münhal kadrolar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetler Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Peki, Münhal ne demek? Münhal kadro nedir? Münhal kadro anlamı nedir? İşte tüm merak edilenler..

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Münhal ne demek? Münhal kadro nedir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ile 65-72 yaş yeniden atama kurası yarın yapılacak. Sağlık Bakanlığı 3. dönem kurası için heyecanlı bekleyişin sona gelinmesi ile birlikte adaylar Münhal kadro listesini de araştırmaya başladılar. 2019 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ilan metni ve münhal kadrolar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetler Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. 
 
MÜNHAL NE DEMEK? 
Boş olan, açık bulunan (memuriyet vb.), boş, açık.
 
MÜNHAL KADRO NEDİR? 
Münhal kadro: Boş (açık) kadro. Bir başka anlatımla, bir kadro olması ve bu kadronun münhal olması atama işleminin sebep unsuru olup, münhal kadro olmadan atama işlemi yapılmaz. 
 

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