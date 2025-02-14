Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Rubio, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüşme gerçekleştirdi.

Fidan ve Rubio arasında yüz yüze yapılan ilk görüşmede, savunma sanayisi dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili hususlar ele alındı.

Bakan Fidan, bölge ülkelerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkında Türkiye'nin görüşlerini aktardı.

Gazze'de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Fidan, bölgesel barışın sağlanması için İsrail-Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler etraflıca ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan ayrıca, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili, görüşmede, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Fidan, Suriye'nin siyasi birliğinin önemine değindi ve Suriye'deki yeni yönetimin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin bölgede barışın tesisi için zorunlu olduğunu kaydetti.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşıyla bağlantılı konular da ele alındı.

FİDAN, ALMAN MEVKİDAŞI BAERBOCK İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan ayrıca, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, konferans marjında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Bakan Fidan, Münih temasları çerçevesinde erken saatlerde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya gelmişti.

FİDAN, ROMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI HUREZEANU İLE GÖRÜŞTÜ

Fidan, konferans marjında Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, AVUSTURYALI MEVKİDAŞI SCHALLENBERG İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Fidan, konferans marjında Avusturya'nın geçici Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

BAKAN FİDAN, FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI BARROT İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MSC 2025 kapsamında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü.