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Munzur'a düşen Uzman Çavuş Güneş aranıyor

Tunceli'de, 17 Mart'ta Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi nedeniyle suya düşen ve akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

AA10 Nisan 2020 Cuma 13:57 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 13:57
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Yılmaz Güneş'i (36) bulmak için yürütülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve JAK timleri, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Antalya, Adana ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri katılıyor.

Bugünkü çalışmalarda JÖAK, JAK ve SAK timlerinden oluşan ekipler kent merkezinden geçen Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkisinde, dalgıç polisler ve AFAD ekiplerinden oluşan iki ekip ise Uzunçayır Baraj Gölü'nde botlarla suda ve kıyılarda arama yürüttü.

Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü arama çalışmalarında Güneş bulunamadı.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

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