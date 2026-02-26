İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8843
  • EURO
    51,8728
  • ALTIN
    7295.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Murat Aci'nin ailesinden geline isyan: Torunumuz bizi tanımayacak
Güncel

Murat Aci'nin ailesinden geline isyan: Torunumuz bizi tanımayacak

Eyüpsultan'da 2024 yılında 17 yaşında olan Timur Cihantimur'un neden olduğu trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin annesi ve babasının, gelinleri Şükriye Aci'nin torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla açtığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma sonrası baba Özer Aci, ‘'Bu saatten sonra çocuk beni tanıyacak mı? 29 yaşında bir evlat kaybetmişiz, gömmüşüz toprağa. Evladın evladına sahip çıkmaya çalışıyoruz, suç mu işliyoruz?' dedi.

IHA26 Şubat 2026 Perşembe 13:09 - Güncelleme:
Murat Aci'nin ailesinden geline isyan: Torunumuz bizi tanımayacak
ABONE OL

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de 17 yaşında olan Timur Cihantimur'un neden olduğu trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci'nin, gelinleri Şükriye Aci hakkında torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla açtıkları davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen ön inceleme duruşmasında davacı Özer Aci ile Pervin Aci hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

TEDBİREN ŞAHSİ İLİŞKİ KURULMASINI TALEP ETTİ

Duruşmada davacı avukatı Hacı Orhan, dava dilekçelerini tekrar ettiğini söyleyerek tedbiren şahsi ilişki kurulmasını talep ettiklerini söyledi.

Davalı avukatı ise çocuk psikiyatristinin de bulunduğu bir heyetten yeni bir rapor alınmasını istedi. Heyete bir çocuk psikiyatristinin de dahil edilmesine hükmedildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, davalı avukatının itirazlarını değerlendirmek üzere dosyanın Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'ne gönderilmesine ve heyete bir çocuk psikiyatristinin de dahil edilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, tedbiren şahsi ilişki kurulması talebinin ek rapor geldiğinde değerlendirilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

"ARADAN GEÇMİŞ 2 YIL. BU SAATTEN SONRA ÇOCUK BENİ TANIYACAK MI?"

Duruşmanın ardından mahkeme önünde konuşan Özer Aci, "Rapor alınacakmış, o rapora istinaden karar verecekmiş hakime hanım. Bu saatten sonra, aradan geçmiş 2 yıl. Bu saatten sonra çocuk beni tanıyacak mı? Gözden uzak olan gönülden de uzak oluyor. Benim soyadımı taşıyan insan, mahkeme nasıl bir karar veriyor ben anlamıyorum. 3-4 yıl sonra ben bu çocuğu görsem ne olacak görmesem ne olacak? 29 yaşında bir evlat kaybetmişiz, gömmüşüz toprağa. Evladın evladına sahip çıkmaya çalışıyoruz, suç mu işliyoruz? Kusura bakmasınlar" dedi.

"EVLADIMIN ÇOCUĞUNU GÖRMEK BENİM HAKKIM DEĞİL Mİ?"

Pervin Aci ise "Ben çocuğumu istiyorum, başka kimseyi istemiyorum. Soyadımı taşıyan çocuğumu istiyorum. Evladımın çocuğunu görmek benim hakkım değil mi?" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.