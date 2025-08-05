Murat Ağırel'in ÖSYM yalanı çöktü

İletişim Başkanlığı, sözde gazeteci Murat Ağırel'in "ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildi" iddiasını yalanladı. İletişim Başkanlığı söz konusu iddianın kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon olduğunu bildirdi.

ÖSYM'nin sistemlerine dikkat çekilen açıklamada, "ÖSYM Başkanlığına ait sistemler, dış erişime açık olmayan, kapalı devre bir altyapıyla çalışmakta; tüm kullanıcı işlemleri anlık olarak izlenmekte ve detaylı şekilde kayıt altına alınmaktadır. Bu nedenle, ÖSYM'ye ait sınav sonuçları, yerleştirme verileri ve aday puanlarına dışarıdan müdahale edilmesi teknik olarak mümkün değildir." denildi.



Herhangi bir veri sızıntısı olmadığının altı çizildiği açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

"Kurum tarafından düzenli aralıklarla yürütülen teknik denetim ve güvenlik kontrollerinde de dijital altyapıda herhangi bir veri sızıntısı ya da dış müdahale bulgusuna rastlanmamıştır.

Bilgi teknolojilerine ilişkin tüm süreçlere dair kayıtlar, kurum tarafından eksiksiz ve şeffaf biçimde arşivlenmektedir.

Kamuoyunda güvensizlik oluşturmaya yönelik spekülatif içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca resmî açıklamalara itimat edilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sözcü, yalan haberciliğe doymuyor

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