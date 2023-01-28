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Murat bebeğin ölümüne 3 gözaltı

Denizli'de 1 ve 5 yaşlarındaki kardeşlerinin yanında darp edilmiş olarak ölü bulunan 2 yaşındaki Murat bebeğin şüpheli ölümüyle ilgili olarak annenin ardından 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

IHA28 Ocak 2023 Cumartesi 12:39 - Güncelleme:
Murat bebeğin ölümüne 3 gözaltı
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Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olayda, çocuk ağlama sesi duyulan eve giren mahalle sakinleri, 21 aylık Murat Aslan Kılıç'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Hayatını kaybeden Murat bebek ile aynı evde bulunarak acil ihtiyaçları karşılanan 5 yaşındaki S.Y.K. ve 1 yaşındaki E. K. isimli diğer kardeşler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Cansız bedeninde darp ve izmarit izleri tespit edilen Murat bebeğin şüpheli ölümüyle ilgili olarak anne Güler K.'nın (27) ardından olayla ilgisi olduğu belirlenen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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