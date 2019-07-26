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Murat Dedeman hayatını kaybetti! Murat Dedeman kimdir, nerelidir?

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Murat Dedeman, geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası kaptığı enfeksiyon sebebi ile yoğun bakımdaydı. Dedeman Grubu'ndan yapılan açıklamada 'Murat Dedeman, bu değerlerden oluşan vizyonu ile sadece Dedeman Grubu'na ve sektörümüze değil aynı zamanda tüm iş dünyasına da ilham kaynağı olmuştur.' denildi. Bu açıklamanın ardından Murat Dedeman kimdir, nerelidir? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Murat Dedeman hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Murat Dedeman hayatını kaybetti! Bu haberlerin gündeme gelmesinin hemen ardından internet üzerinden Murat Dedeman kimdir, nerelidir? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Dedeman Grubu'ndan yapılan açıklamada "Murat Dedeman, bu değerlerden oluşan vizyonu ile sadece Dedeman Grubu'na ve sektörümüze değil aynı zamanda tüm iş dünyasına da ilham kaynağı olmuştur." denildi. Murat Dedeman hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar... 
 
MURAT DEDEMAN HAYATINI KAYBETTİ! 
Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman 67 yaşında hayatını kaybetti. Dedeman, geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası kaptığı enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu.
 

 
MURAT DEDEMAN KİMDİR, NERELİDİR?
Murat Dedeman, 1951 yılında Ankara’da doğmuştur. TED Ankara Koleji mezunu olan Murat Dedeman yüksek öğrenimini Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’nde tamamlamıştır.
 
Murat Dedeman, üniversite eğitiminin ardından babası Mehmet Kemal Dedeman’ın yanında iş hayatına atılarak, uzun yıllar Dedeman Topluluğu’nun çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır. 1992 yılından bu yana da Dedeman Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmüştür.
 
Dedeman Topluluğu, otelcilik ve madencilik alanlarına odaklanmış, bu alanlarda istihdam ve değer yaratan yeni yatırımlar gerçekleştirmiştir.
 
Dedeman Holding’in faaliyet gösterdiği sektörlerle ilgili  TUGEV, SKAL, TUROB, TUSIAD, TABA gibi mesleki dernek ve vakıflarda Yönetim Kurulu Üyelikleri ve üyelikleri bulunan Murat Dedeman, 6 Nisan 2007 tarihinde seçildiği Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmüştür
 
Ayrıca Dedeman, Umut Vakfı Kurucu Mütevellisi olmanın yanı sıra Kayseri İli Yardım Derneği, TED Ankara Kolejliler Derneği,  TED İstanbul Koleji Vakfı, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı gibi çeşitli sosyal, sportif ve kültürel dernek ve vakıflara da üyedir. 

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