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Murat Kurum 24 TV canlı yayınında ilk kez anlattı! ''Elazığlılar bana Kara Murat der''

Cumhur İttifak İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 24 TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programında Gazeteci Esra Elönü'nün sorularını cevaplıyor. Kurum, Elazığlıların kendisine 'Kara Murat' demesinin sebebini, 'Elazığ'da deprem olduğunda 45 gün orada kaldık. Sokak sokak, ilçe ilçe her yere gittik. Orada herkesle dost olduk.' sözleriyle açıkladı.

Star Gazetesi25 Mart 2024 Pazartesi 00:33 - Güncelleme:
Murat Kurum 24 TV canlı yayınında ilk kez anlattı! ''Elazığlılar bana Kara Murat der''
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, 24 TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programında Gazeteci Esra Elönü'nün sorularını cevaplıyor.

Murat Kurum, deprem zamanı uzun süre orada kaldıktan sonrası Elazığlıların kendisine 'Kara Murat' demesinin sebebini ilk kez 24 TV ekranlarında açıkladı.

"ELAZIĞLILAR BANA 'KARA MURAT' DER"

24 TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programında Gazeteci Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Elazığlıların kendisine 'Kara Murat' demesinin sebebini ilk canlı yayında şu sözlerle açıkladı:

"DEPREM OLDUĞUNDA 45 GÜN ORADA KALDIK"

Elazığ'da deprem olduğunda 45 gün orada kaldık. Sokak sokak, ilçe ilçe her yere gittik. Orada herkesle dost olduk. Hatta Elazığlılar bana "Kara Murat" der. Ayrılırken havalimanında bizi uğurlamak için herkes oradaydı, miting gibi olmuştu. O anı unutamıyorum.

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