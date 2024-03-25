Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 24 TV'de yayınlanan "Arafta Sorular" programında Star Gazetesi yazarı Esra Elönü'ye konuk olarak, AK Parti'nin düzenlediği Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne yönelik açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL'DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"



Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönem başlayacak" sözleriyle gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi'ni şu sözlerle değerlendirdi:



"31 MART'IN PROVASI"

Orada 31 Mart'ın aslında provası. Bütün vatandaşımız geldiler Allah razı olsun. Hep birlikte büyük bir coşkuyla o meydandaydık. O meydan 31 Mart'taki değişimin sinyalini veriyordu.

"BİZ KAZANACAĞIZ"

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala anketlerle ilgili de değerlendirmede bulunan Kurum, şunları söyledi:

Anketler biz kazanacağız diyor. 31 Mart'ta Saraçhane'ye geleceğiz, diyor. Çok rahatım. Çünkü İstanbulluların feraseti sandıkta galip gelecek. Biz de inşallah bu aziz şehre hizmet etme şerefine ereceğiz.