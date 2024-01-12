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Murat Kurum, Eminönü'nde esnafı ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Eminönü'nde vatandaşlarla sohbet etti, esnaf ziyareti yaptı.

AA12 Ocak 2024 Cuma 16:25 - Güncelleme:
Murat Kurum, Eminönü'nde esnafı ziyaret etti
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Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı esnafını ziyaret eden Kurum, burada vatandaşlarla bir araya geldi, fotoğraf çektirdi.

Bir vatandaşın kentsel dönüşümle ilgili sorusu üzerine Kurum, vatandaşlara bu konuda her türlü desteği vereceklerini, mülkiyet problemlerini çözeceklerini belirterek, "Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız." dedi.

Kurum, başka bir vatandaşın yıkımın ardından kentsel dönüşüm için bekletilen arsasıyla ilgili sorununu anlatması üzerine de "Nisan'da kurtulacağız. Biz Beykoz'da bakanlığımız nezdinde ne eksik varsa ne yapılması gereken iş varsa hepsini yaptık, bitirdik. İnşallah şimdi Büyükşehir'de de 1 Nisan sabahı kalan işleri yapacağız." diye konuştu.

Kurum'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti.

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