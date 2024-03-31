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Güncel

Murat Kurum güne Eyüpsultan'da sabah namazıyla başladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bu sabah Eyüpsultan Camii'nde sabah namazı kıldı.

31 Mart 2024 Pazar 12:52 - Güncelleme:
Murat Kurum güne Eyüpsultan'da sabah namazıyla başladı
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Uzun süren yerel seçim maratonu sona erdi. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı (İBB) Murat Kurum, güne Eyüpsultan'da başladı.

NAMAZINI KILDI, DUA ETTİ

Sahada çalışmalarını sürdüren ve her bir ilçeyi tek tek gezen Kurum, seçim sabahı Eyüpsultan'da sabah namazını kıldı.

Namazını kıldıktan sonra dua eden Murat Kurum'u orada bulunan vatandaşlar fotoğrafladı.

SEÇİM ÇALIŞMALARINA EYÜPSULTAN'DA BAŞLAMIŞTI

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, adaylığı açıklandıktan sonra sabah namazını Eyüpsultan'da kılarak çalışmalarına başlamıştı.

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