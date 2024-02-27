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Murat Kurum Halk TV'nin algı operasyonunu canlı yayında çökertti

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım da yer aldı. Törende kurdele kesimi sırasında Kurum ile Yıldırım arasında geçen diyalog Halk TV tarafından çarpıtılarak servis edildi. İkili arasındaki diyalogu 'protokol krizi' diye lanse eden Halk TV'nin provokasyonunu Murat Kurum katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalarla yalanladı.

27 Şubat 2024 Salı 08:15 - Güncelleme:
Murat Kurum Halk TV'nin algı operasyonunu canlı yayında çökertti
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İstanbul'un çehresini değiştirecek Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Raylı sistemin yanında kente dev bir yeşil alan kazandıran projenin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenen törende Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum ile eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım da yer aldı.

Törende kurdele kesimi sırasında Kurum ile Yıldırım arasında geçen diyalog da Halk TV tarafından çarpıtılarak "Açılış Töreninde Protokol Krizi! Murat Kurum, Yerini Değiştirmeyen Binali Yıldırım'a Sinirlendi" başlığıyla kamuoyuna servis edildi.

HALK TV'NİN ALGI OPERASYONUNU CANLI YAYINDA ÇÖKERTTİ

Ancak Halk TV'nin bu algı operasyonu kısa sürede çöktü.

Halk TV'nin hedef aldığı Murat Kurum, Habertürk TV'de çıktığı canlı yayında kurdele kesimi sırasında yaşananları anlattı.

Binali Yıldırım'ı projede emeği geçtiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geçmesini söylediğini aktaran Kurum, "Böyle bir şey olabilir mi? İstanbul'un gündemi bu mu? Bir kriz yok. Binali ağabeyimiz gerçekten tevazu sahibi siyasi bir büyüğümüz. O da nezaket gösterdi ve dedi ki oraya durmuşlar oraya geçmeyeyim burada durayım. Sen adaysın sen gel burada dur diye çekiştirdi." dedi.

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