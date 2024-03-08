Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video şarkı yayımladı.
X sosyal medya hesabı üzerinden "Zafer kadınlarımızın eseridir" notuyla paylaşımda bulunan Kurum, günün anlam ve önemine bu şekilde değindi.
Kurum'un 8 Mart şarkısında ise şu sözler dikkat çekti:
Kardeş, anne, abla
Kadın derler bana
Gücüm köklerimden gelir
Zafer benim eserimdir
Zafer kadınlarımızın eseridir. #8MartDünyaKadınlarGünü pic.twitter.com/rSr9SaF8lp— Murat KURUM (@murat_kurum) March 7, 2024