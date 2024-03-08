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Güncel

Murat Kurum'dan 8 Mart şarkısı! ''Zafer kadınlarımızın eseridir''

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, X sosyal medya hesabı üzerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel şarkı paylaştı. Kurum yaptığı paylaşıma, 'Zafer kadınlarımızın eseridir' notunu düştü.

Star Gazetesi8 Mart 2024 Cuma 02:43 - Güncelleme:
Murat Kurum'dan 8 Mart şarkısı! ''Zafer kadınlarımızın eseridir''
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video şarkı yayımladı.

"ZAFER KADINLARIMIZIN ESERİDİR"

X sosyal medya hesabı üzerinden "Zafer kadınlarımızın eseridir" notuyla paylaşımda bulunan Kurum, günün anlam ve önemine bu şekilde değindi.

Kurum'un 8 Mart şarkısında ise şu sözler dikkat çekti:

Kardeş, anne, abla

Kadın derler bana

Gücüm köklerimden gelir

Zafer benim eserimdir

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