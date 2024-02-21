İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Ortak acılar üzerinden manipülasyon yapmak isteyen Sözcü TV muhabirine Murat Kurum net cevap verdi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum programına Arnavutköy'de devam etti. Kurum katıldığı etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

"DAHA FAZLA VEFAT EDİLMESİ SİZİ MUTLU MU EDİYOR?"

Toplantı esnasında Sözcü TV muhabiri, geçtiğimiz günlerde manipülasyona konu olan 6 Şubat deprem felaketlerinde yaşanan can kayıplarına ilişkin sayı dezenformasyonuna burada da devam etmek istedi. Daha önce, birçok kez açıklama yapılan konunun tekrar gündeme getirilmesi karşısında Murat Kurum muhabire tepki gösterdi.

Vefat eden canlar üzerinden siyaset yapılmaya devam edildiğini söyleyen Kurum, "Düzelttiğimizi kendiniz ifade ediyorsunuz. Israrla anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret gösteriyorsunuz. O sizin aklınızdaki soru kusura bakmayın. Aynı programda 53 bin canımızı yitirdiğimizi, bir asırda toplamda 130 binden fazla canımızı yitirdiğimizi ifade etmemize rağmen siz konuyu çarpıtmak adına konuyu farklı gündemlere taşımak adına maalesef konuyu böyle pişirip pişirip önümüze koymaya çalışıyorsunuz. O vefat eden canların üzerinden siyaset yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor. Ben de bunu soruyorum size bu nasıl bir anlayıştır." dedi.