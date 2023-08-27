Murat Ongun'un köpeği belediye çalışanını yaraladı! Şikayetçi olan işçi işten kovuldu

Hacer Demirlendi, 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş'de işbaşı yaptı. Bir süre sonra görevlendirme ile İBB iletişim Koordinatörlüğü'nün bulunduğu Beyoğlu Sütlüce'deki Miniatürk'ün bulunduğu parka gönderildi. İletişim Koordinatörlüğü Çadırını makam olarak kullanan İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun da bu alana iddiaya göre köpeği THOR'u bıraktı. Miniatürk içerisindeki parkta bakılan köpek, ilk önce 2021 yılında temizlik çalışması yaptığı sırada Hacer Demirlendi'nin elini ısırdı. Ongun'un özel olarak baktırdığı köpek tarafından saldırıya uğrayan kadına birimdeki ilgililer tarafından 'olay duyulmasın, duyulursa işten atılırsın' denilerek baskı ve tehditlerle susturuldu.

İŞTEN ATILMA TEHDİDİ

Olay sonrasında 5 ay daha aynı yerde çalışan Demirlendi, daha sonra başka bir yere görevlendirildi. Bu yıl 26 Haziran tarihinde Murat Ongun'un makam olarak kullandığı Miniatürk'teki Thor isimli köpeğine baktırdığı parka görevlendirildi. Talihsiz kadın, köpeğin saldırısına uğradığını bu nedenle elindeki rahatsızlığın hala devam ettiğini ve köpekten korktuğunu belirterek söz konusu parkta görevlendirilmek istenmediğini aktardı. Ancak yine şeflerinin 'işten atılma' tehdit ve mobbinglerine maruz kalarak görevi kabul etmek zorunda kaldı. 26 Haziran tarihinde gittiği Ongun'un çalışma ofisinin ve köpeğinin olduğu Miniatürk'teki parkta Ağustos ayının başında tekrar köpeğin saldırısına uğradı.

GÖZLERİMLE GÖRDÜM ARABASIYLA GETİRDİ EŞİYLE OYNAYIP SEVDİ

SABAH'a konuşan Demirlendi olayı şu şekilde anlattı: Ben işe gittiğimde Thor isimli Murat Ongun'un köpeğini eğitime götürdüler. 1 ay kadar yoktu. 29 Temmuz Cumartesi günü köpeği ben kendi gözümle gördüm. Murat Bey eşiyle birlikte kendi arabasıyla getirdi. Ben o köpeğin bulunduğu parkta temizlik yapıyordum. Güvenlikler bana 'Buradan çıkın Murat Başkan, Orada Murat Bey'e başkan diyorlar sürekli. Murat Başkan işte THOR'u getirdi. Eşiyle birlikte burada köpekle oynayıp, sevecekler. Sana daha önce de saldırdı. Sen korkuyorsun. Sen tarafa geçme. Çantanı al diğer tarafa geç' dediler. Ben de onları dinleyip parkın diğer tarafında geçtim. Pazartesi günü ben sabah 06.30'da işbaşı yapmak için üstümüzü değiştirdiğimiz yer var Başkanlık çadırının içinden otomatik kapıdan geçiliyor.

Üstümü değiştirmek için geçecektim ki kapı açıldığında daha adım bile atmadan Murat Beyin köpeğinin yanında 2 tane daha köpek vardı. Onlar havladı ama saldırmadı. Thor çok saldırgan olduğu için ve benim haricimde 2 farklı kişiyi daha ısırdığı için onu Sabah 06.30 gibi kulübesine koyuyorlar akşam da 17.30 gibi salıyorlardı. O gün güvenlikler Thor'u kulübesine koymayı unutmuşlar. Diğer köpekler havlayınca Murat Bey'in köpeği de havlayıp bir anda saldırdı. Beni yere düşürdü. Sol ayak bileğinden ısırdı. Defalarca ısırarak yaraladı. Ardından baldırımdan yakaladı. Aynı zamanda tırnaklarıyla da çiziyordu. Baldırımdaki damardan ısırdığı için daha da şiddetli ısırmaya devam etti. 5 derin diş izi var baldırımda" dedi.



PARÇALANMAKTAN GÜVENLİKLER KURTARDI

Bağırma sesleri üzerine güvenlikler tarafından kurtarıldığını anlatmaya devam eden Demireldi, "Güvenlikteki arkadaşlar, 'Abla ne olur içeri koş. Köpeği tutamıyorum seni parçalayacak bu' diye bağırdılar. Ama ben bacağımı hissetmiyordum. Bacağımın koptuğunu düşünürken tekrar 'abla ne olursun kaç buradan' diye bağırdılar. Kendimi zor attım. Eşime haber verdiler, birlikte hastaneye gittik. İlgili şefime haber verdim ama ne arayıp sordular ne ilgilendiler. Hastanede MR çekildim, doktorlar 'kemikte kırık yok' dediler ama çok darbe almış bacağım. Yaralanmaya bağlı ayağımda şişlikler başladı. Ayağım morarıyor, şişiyor. Hastaneden rapor verildi. 3 Ağustos'ta tekrar işbaşı yaptım. Beni yine oraya verdiler. Ben dedim ki ben orada korkuyorum. Zaten çalışamıyorum. Ayağım çok kötü durumda. Beni biraz içeri alın en azından dedim. Şeflerim içeriye alamayacaklarını belirtip Osmanlı Arşivi'nin bulunduğu Sadabat Parkı'na verdiler ama psikolojik şiddet uygulamaya başladılar" diye konuştu.

'SANKİ BEN KÖPEĞİ ISIRDIM'

Sürekli acı çektiğini ancak şeflerinden herhangi bir şekilde durumuyla alakalı aranmadığını buna rağmen mobbinge maruz kaldığını belirten talihsiz kadın, "Geceleri eşim artık başımda nöbet tutmaya başladı. Acıdan ne uyuyabiliyorum ne de hareket edebiliyorum ailecek çok etkilendik. Buna rağmen şeflerimden sanki Murat Ongun'un köpeği değil de ben onun köpeğini ısırmışım gibi davrandılar. O derece beni suçladılar. Hastaneye gitmem gerekiyor şefimi arayıp bilgi veriyorum 'kendi imkanlarınla git' diyor. Ben acı ve ağrıyla Haliç Köprüsü'ne kadar yürüdüm, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kuduz aşısı vurulmaya gittim.

Bindiğim otobüsün şoförü bile şikayetçi olmamı istedi. Doktor yarayı muayene edince enfeksiyon başladığını kemiğe geçerse çok daha sıkıntılı sürecin başlayacağını dışarıda çalışmamam gerektiğini aktardı. Durumu şefime iletmek için aradım, bakmadı. Mesaj yazdım 'Benim durumum çok kötü. Psikolojim bozuldu. Çok korkuyorum köpeklerden. Burada tek başımayım. Ne olur bana bir yardım edin. Beni içeri alın' diye. Bana sadece 'toplantıdayım' diye cevap gönderdi. 3 hafta geçti. Hala toplantıda olmalı ki henüz dönüş yapmadı" şeklinde konuştu.



DOKTOR DA ŞİKAYETÇİ OLMAMI ÖNERDİ

Daha sonra Özel bir hastaneye de gittiğini aktaran Hacer Demirlendi, "Orada röntgen çektiler ayağımdan. Doktor, trafik kazası mı geçirdin diye sordu. Köpek saldırdığını söyledim. Bana 'Bu nasıl köpek saldırması? Ayağınız ne hale gelmiş' dedi. Belediye çalışanı olduğunu söyleyince neden ilgilenmediklerini şikayette bulunmamı salık verdi. 1 yıl boyunca ayağımdaki ağrıyı çekeceğimi aktardı. Bana varis çorabı verdi. 3 ay kullanmamı daha sonra da fizik tedavi olmam gerektiğini belirtti. Bir tanıdık vasıtasıyla avukatla görüştüm. Bana arabuluculuk görevinde bulunacağını söyledi. Daha sonra Murat Bey'in müdürü Birsen Hanım beni aradı.

Hastane masraflarımı karşılayacaklarını, bölge değişikliği için ise beklemem gerektiğini ancak cenaze işlerinin olduğunu 14 Ağustos'ta işbaşı yapacağını söyledi. Ben de kendisine raporlu olduğumu aynı tarihte işbaşı yapacağımı aktardım. Ayın 14'ü olunca ben tekrar aradım, benimle görüşemeyeceğini cenaze işlerinin bitmediğini söyledi. Ben de artık bir gelişme olmayacağını anlayınca Beyoğlu'nda karakola şikayette bulundum. Polis ekipleri de Murat Ongun ismini duyunca beni sorgulamaya başladılar. Emin misin onun köpeği tarafından ısırıldığına diye sorular sorup durdular" dedi.



AĞAÇ A.Ş. MÜDÜRÜ ALİ SUKAS TEHDİT ETTİ EVRAKLARI YÜZÜME FIRLATTI

Polislere Miniatürk'teki parkın kamera görüntülerinin verilmediğini, bu yönde polislerle görüştüğünü ancak herhangi bir detay vermediklerini dosyanın hala tamamlanmadığı için savcılığa gönderilmediğini öğrendiğini söyleyen Demireldi sözlerini şu şekilde tamamladı: Şikayetçi olduktan sonra Ağaç A.Ş personeli olduğum için müdürüm Ali Sukas beni çağırttı. Gittim zorla istifa etmemi istedi. Ben de istifa etmeyeceğimi belirtince kendilerinin işten çıkartacağını belirterek evrakları suratıma fırlattı. Bununla da yetinmeyip ağır hakaretlerde bulundu. Ve şu anda işsiz kaldım. İlgileneceklerine yönelik söz verenler beni işten attı."

ONGUN: BAŞKA BİRİME GEÇMEK İSTEDİ OLMAYINCA OLAYI ÖNE SÜRDÜ

Açıklama yapan Murat Ongun, 2 yıl önce İletişim Koordinatörlüğü'nün olduğu birimde dikenli teller olmasına rağmen hırsızlık olayının yaşandığını ve konuyla alakalı polis kayırlarının da olduğunu, burası için koruma amaçlı olarak bekçi köpeği aldıklarını, aşı karnesi ve maması dahil tüm masraflarını kendisinin üstlendiğini belirtti. Ongun köpek saldırısından daha sonra haberdar olduğunu belirttiği açıklamasında, "Mesai saatleri içerisinde bu bekçi köpeği kafesinde duruyor mesai dışı saatlerde koruma amaçlı salınıyor. Olayın olduğu gün görevli arkadaşımız sabah 06.30'da mesai başlamadan bizim iletişime geliyor ve güvenliğe de bildirmeden, köpeğin açıkta olduğunu bilerek arka bahçeye kendini atıyor. Tabii doğal olarak köpek de bahçeye yabancı biri geldi diye ayağından ısırmış. Ola sonrası tedavi oldu. Ama benle ilgili bir şikayeti yok yani. Bizim orada idarede Birsen Hanım var bununla ilgili bir şikayette bulunmuş.

O arkadaş da zaten emniyette ifadesini vermiş. İş konusuna gelince yani ben niye benim köpeğim ısırdı, o da şikayetçi oldu da onu işten atayım. Çocuk değilim ki. Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'la da görüştüm evet 2 gün önce işten çıkartmış. Ondan da sen sorunca haberim oldu. Bu olay ise 1 ay önce oldu. konunun esasen ne benimle ne de köpeğin ısırmasıyla alakası yoktu. Ali Beye 'ben ikram personeli olmak istiyorum. Sahada çalışmak istemiyorum' demiş. Hatta Çorum Sungurlu Belediye Başkanı rica etmiş, görüşmesini. Ali Bey demiş ki 'bizim şu an böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Sahada çalışmanı istiyoruz.' Sahada çalışmayı kabul etmeyince o zaman çık işten demiş ve ayrılışını vermişler. Yani kadının işten ayrılmasının benimle bir alakası yok. İşten çıkışı olmuş ama konunun köpek ısırdı da şikayetçi oldu. Murat Ongun da işten kovdu gibi böyle bir şey yok" dedi.



GİRMESİ YASAK OLAN YERDEN GİRMİŞ

İş değişikliği talebinin ise kendilerine bağlı bir personel olmadığı için yapamayacaklarının altını çizen Ongun, "Bir kere bize bağlı çalışan değil ki. Biz onun iş değişikliğini ya da işinin nerede olacağına biz karar veremeyiz. Birsen Hanım da karar veremez. Bizim kontrolümüz alanında değil. Zaten konu köpek ısırdı, işten kovuldu gibi olsa kocası da bizde çalışıyor onu da kovarız. Ama böyle bir şey söz konusu bile değil. Hanımefendi girmesi yasak olan yere bile isteye giriyor. Köpek ayağından ısırıyor. Konuya ilişkin o günkü güvenlik personelinin de tutanakları mevcut. Sahada değil ikram personeli olarak çalışmak istediğini belirtiyor. İstediği olmayınca da anladığım kadarıyla köpek ısırdı işimden oldum gibi bir olaya dönüşüyor olay" ifadelerini kullandı.