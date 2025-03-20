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Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu! MASAK raporları dikkate alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimliğince el konuldu.

AA20 Mart 2025 Perşembe 17:22 - Güncelleme:
Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu! MASAK raporları dikkate alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda temin edilen MASAK raporları uyarınca, Ongun'un mal varlığına savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.

- 87 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 83 şüphelinin gözaltına alındığı, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada yine İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

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