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Murat Övüç gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, paylaştığı bir videoda 'dini değerleri aşağıladığı' gerekçesiyle gözaltına alındı.

AA5 Ocak 2025 Pazar 09:37 - Güncelleme:
Murat Övüç gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, 2 Ocak'ta sosyal medyada yayınlanan bir erkeğin başörtüsü taktığına ilişkin görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

İncelemeler sonucunda görüntülerdeki kişinin sosyal medya fenomeni Murat Övüç (57), olduğu tespit edildi.

Şüpheli Övüç, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı" gerekçesiyle Beyoğlu'nda yakalanıp, gözaltına alındı.

Hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma" gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edilen Övüç'ün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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