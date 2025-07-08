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Murat Özçelik CHP'den istifa etti

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özçelik, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafındaki tartışmaların üstü örtülmeye çalışılıyor' dedi.

HABER MERKEZİ8 Temmuz 2025 Salı 08:03 - Güncelleme:
Murat Özçelik CHP'den istifa etti
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CHP'de parti içi kriz derinleşiyor. Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, partisinden istifa etti.

Özçelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ilgili tartışmaların parti içinde açıkça konuşulamadığını söyledi.

Parti kaynaklarının "tek bir ismin etrafında şekillenen bir anlayışla seferber edilmesini" kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Özçelik, "Parti içinde derinleşen hizipleşmelerin, halkın ihtiyaçlarından çok kişisel menfaatlerin öne çıkmasının ve iletişim politikalarının partiye zarar verdiğini düşünmekteyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafında yaşanan tartışmaların, partililer arasında dahi sorgulanan yanlışların üstünün örtülmeye çalışılması; parti kaynaklarının halk için çözümler üretmek yerine tek bir ismin etrafında şekillenen bir anlayışla seferber edilmesi, kabul edilemez bir tablo oluşturmaktadır." dedi.

"YENİ YOLLAR ARAMAK ARTIK BİR MECBURİYET HALİNE GELMİŞTİR"

Murat Özçelik'in eleştirilerinden biri de şaibeli kurultay sürecine yönelikti. Usulsüzlüklere birçok CHP'linin şahit olduğunu söyledi:

Son kurultay sürecinde birçok partilinin de şahit olduğu, iç işleyişe ve demokratik ilkelere gölge düşüren bazı usulsüzlüklerin yaşandığı kanaatindeyim. Bu tablo karşısında, halkımızın güvenini kazanacak yeni yollar aramak artık bir mecburiyet haline gelmiştir. Ne yazık ki, CHP'nin mevcut yönetim anlayışı ve örgütsel yapısıyla, bu yeni arayışın öncüsü olabileceğine dair inancım kalmamıştır.

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