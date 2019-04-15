Murdar kelimesinin TDK’daki anlamı nedir? Murdar ne demek?

Murdar ne demek? Murdar kelimesinin TDK’daki anlamı nedir? AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın İstanbul seçim sonuçlarına yönelik yaptığı açıklamada kullandığı “murdar” kelimesi merak konusu oldu. "Tribün tribün dolaşacağına sakin sakin oturup benim gibi sonuçları bekleseydi" ifadesini kullanan Yıldırım, "Bu seçim başlı başlına murdar olmuş bir seçimdir" değerlendirmesini yaptı. Peki, murdar ne demek? Murdar etmek ne demektir? İşte ayrıntılar...

BİNALİ YILDIRIM: MUNDAR ETİN KAVURMASI OLMAZ

Bu seçim başlı başına mundar olmuş bir seçim. Mundar etin de kavurması olmaz!

MURDAR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre murdar kelimesinini anlamı;

sf. 1. Kirli, pis: “Bu murdar kümeste nasıl oturuyorsun bilmem?” -A. Midhat. 2. Cinsel birleşmeden sonra yıkanmamış (kimse). 3. Dinî kurallara uygun olarak kesilmemiş olan (hayvan).