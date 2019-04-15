Murdar kelimesinin TDK’daki anlamı nedir? Murdar ne demek?
İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın kullandığı, “Murdar” kelimesinin ne anama geldiği merak konusu oldu. İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama yapan Yıldırım, 'Bu seçim başlı başlına murdar olmuş bir seçimdir' değerlendirmesini yaptı. Peki, murdar ne demek? Murdar kelimesinin TDK’daki anlamı nedir? İşte haberimizin detayları...
Murdar ne demek? Murdar kelimesinin TDK’daki anlamı nedir? AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın İstanbul seçim sonuçlarına yönelik yaptığı açıklamada kullandığı “murdar” kelimesi merak konusu oldu. "Tribün tribün dolaşacağına sakin sakin oturup benim gibi sonuçları bekleseydi" ifadesini kullanan Yıldırım, "Bu seçim başlı başlına murdar olmuş bir seçimdir" değerlendirmesini yaptı. Peki, murdar ne demek? Murdar etmek ne demektir? İşte ayrıntılar...
BİNALİ YILDIRIM: MUNDAR ETİN KAVURMASI OLMAZ
Bu seçim başlı başına mundar olmuş bir seçim. Mundar etin de kavurması olmaz!
MURDAR NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre murdar kelimesinini anlamı;
sf. 1. Kirli, pis: “Bu murdar kümeste nasıl oturuyorsun bilmem?” -A. Midhat. 2. Cinsel birleşmeden sonra yıkanmamış (kimse). 3. Dinî kurallara uygun olarak kesilmemiş olan (hayvan).
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.