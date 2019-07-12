‘Mürted Hava Üssü nerede? Mürted ne demek? Mürted nedir?’ sorularına vatandaşlar tarafından arama motorlarından yanıt aranıyor. Rusya’dan gelen S-400 hava savunma sistemlerinin Mürted Hava Üssü’ne iniş yapmasıyla ‘Mürted’in kelime anlamı ve hikayesi merak konusu oldu. 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de yapılan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Gecesi'nde Akıncı Üssü - Mürted benzerliğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gecede yaptığı konuşmada, "bir paşamız bunu önerdi: Akıncı Üssü'ne Mürted diyelim" dedi. Zaten Akıncı Üssü'nden önce oranın adı Mürted. Kendi devletine, kendi ordusuna ihanet edenlerin, Timur'un tarafına geçenler sebebiyle oraya bu ad konmuş: Dönekler. İşte şimdi de dönekler” dedi. Mürted, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin merkez üssü olarak kullanıldığı tespit edilen Çubuk ilçesindeki Akıncı Üssü'nün eski adı, yani Mürted Hava Üssü. Üsse ismini veren bölgeye Mürted isminin konulmasının sebebi ise 1402 yılında bu bölgede gerçekleşen Ankara Savaşı'na kadar uzanıyor. İşte haberimizin detayları…

MÜRTED HAVA ÜSSÜ NEREDE?

Mürted Hava Üssü (eski adıyla Akıncı Hava Üssü) Ankara'nın 35 km kuzey batısında, Kahramankazan ilçesi yakınında yer alan, Türk Hava Kuvvetleri'nin bir hava üssüdür. 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı bünyesindeki bu hava üssünde 4. Ana Jet Üs Komutanlığı bulunmaktadır. (1. Hava Kuvvet Komutanlığı'na bağlı diğer üsler, Eskişehir, Bandırma ve Balıkesir'de bulunan, sırasıyla, 1., 6. ve 9. Ana Jet Üsleri'dir.)

Üssün yanı başında TUSAŞ-TAİ'ın uçak imalat ve bakım merkezi bulunur. Burada F-16/C ve D uçakları üretilir.

15 Temmuz 2016 askeri darbe girişiminin bu üste planlanması ve koordinasyonun sağlanması üzerine kapatılma kararı alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜRTED AÇIKLAMASI

2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de yapılan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Gecesi'nde Akıncı Üssü - Mürted benzerliğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gecede yaptığı konuşmada, "bir paşamız bunu önerdi: Akıncı Üssü'ne Mürted diyelim" dedi. Zaten Akıncı Üssü'nden önce oranın adı Mürted. Kendi devletine, kendi ordusuna ihanet edenlerin, Timur'un tarafına geçenler sebebiyle oraya bu ad konmuş: Dönekler. İşte şimdi de dönekler" dedi.

MÜRTED NE DEMEK?

Mürted, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin merkez üssü olarak kullanıldığı tespit edilen Çubuk ilçesindeki Akıncı Üssü'nün eski adı, yani Mürted Hava Üssü. Üsse ismini veren bölgeye Mürted isminin konulmasının sebebi ise 1402 yılında bu bölgede gerçekleşen Ankara Savaşı'na kadar uzanıyor.

Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid ile Timur Han arasında Ankara Çubuk Ovası'nda yaşanan savaş öncesinde Timur, Anadolu'daki Osmanlı beylerine haber gönderip onlara beylik topraklarını geri vereceğini, eğer Bayezid'in yanında savaşmazlarsa ya da kendi tarafında savaşılarsa bu hakdan yararlanacakları vaadinde bulunmuştu. 1402 yılında, Çubuk Ovası'nda iki ordu karşı karşıya geldiğinde Bayezid'in Timur'un ordusuna taarruza geçtiği sırada, sadece Osmanlı güçlerinin taarruz kollarından birini oluşturan Kara Tatarlar'ın ve komutasındaki bazı askerlerin Timur'un bu vaadine karşılık verdiği, Bayezid'e ihanet ettiği anlaşıldı.

Osmanlı ordusunun taarruz gücünü içeriden kıran Kara Tatarlar ve bazı Anadolu komutanları, Timur güçlerinin yanına geçerek savaşın kaderini değiştirdi ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselme dönemine darbe vurdu. Savaşı kaybeden Yıldırım Bayezid Timur'a esir düştü.

Bu savaşın ardından buraya Mürted adı verildi. Mürted'in kelime anlamı TDK'ya göre "Müslümanlığı bırakıp başka dine geçmiş kimse". Osmanlı döneminde Anadolu beyliklerinin Türklük ile Müslümanlığı tek kimlikle birleştirmiş olması nedeniyle Kara Tatarlar'ın ihaneti "dinden çıkma" olarak kabul edilmiş ve ihanetin yaşandığı ovaya Mürted adı verilmişti.

Daha sonrasında Akıncı Üssü'nün konuşlandırıldığı bu bölgede 15 Temmuz gecesi ihanet şebekesinin harekat üssü olması nedeniyle kapatılacağı Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan Akıncı Üssü'nün bulunduğu bölgenin 614 yıl sonra tekrar Mürted olarak değiştirilmesi gündeme gelmiş durumda.

1990'lara kadar Mürted Hava Üssü olarak adlandırılan üssün 1990'ların ortasından sonra ismi, Akıncılar Hava Üssü olarak değiştirilmişti.