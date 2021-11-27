Muş Alparslan-1 Barajı'nda korkutan görüntü

AA 27 Kasım 2021 Cumartesi 11:50 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 11:50

Küresel ısınmaya bağlı oluşan kuraklık, bölgedeki barajların doluluk oranını da etkiledi.

Varto ve Bulanık ilçeleri arasında bulunan Alparslan-1 Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesi iyice azaldı. Suyun çekildiği bölgelerdeki bazı kalıntılar da gün yüzüne çıktı.

Bölge sakinlerinden Bekir Güler, bu yıl yağışların az olması nedeniyle kuraklığın her yeri etkilediğini söyledi.

Kuraklığın en çok tarımı etkilediğini anlatan Güler, "Buralar daha önce su altındaydı ama şimdi tamamen kurudu. Birçok yapı ortaya çıktı. Daha önce balık tutuğumuz yerlerde su tamamen çekildi." dedi.