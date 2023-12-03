Muş Malazgirt ilçesinde soğuk hava ve sis etkisi sürüyor

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ilçe merkezinde soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan sis nedeniyle Malazgirt-Bulanık, Malazgirt-Patnos ve Malazgirt-Ahlat kara yolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. İlçe merkezinin bazı noktalarda da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.

Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, seyir halinde olan sürücüleri sis nedeniyle uyararak dikkatli sürüş yapmalarını istedi.