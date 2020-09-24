İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2020 Perşembe / 6 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6108
  • EURO
    8,8668
  • ALTIN
    454.575
  • BIST100
    1113.97
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muş merkezli düzenlenen operasyonlarda Bizans dönemine ait 100 gümüş sikke ve uyuşturucu yakalandı
Güncel

Muş merkezli düzenlenen operasyonlarda Bizans dönemine ait 100 gümüş sikke ve uyuşturucu yakalandı

Muş merkez ve 2 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda Bizans dönemine ait 100 gümüş sikke, sentetik uyuşturucu, esrar, lahit kapağı ve mezar taşı ile cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheli hakkında adli tahkikata başlatıldı.

AA24 Eylül 2020 Perşembe 14:48 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 14:48
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda narkotik köpeği "Caka" ile il merkezi, 2 ilçe ve bir beldede çeşitli tarihlerde arama yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 Eylül'de Hasköy ilçesinde Karasu mevkiindeki dere kenarında şüpheli kişilerin uyuşturucu madde saklayabilecekleri değerlendirilen yerlerde, 15 Eylül'de Malazgirt ilçesinde Saftekingazi Mahallesi'ndeki bir adreste, 16 Eylül'de Muş il merkezindeki Zafer Mahallesi'nde bir iş yerinde, 18 Eylül'de Serinova beldesindeki bir adreste aramada yapılmıştır.

Aramalarda 33,79 gram metamfetamin, 369,30 gram esrar, Bizans dönemine ait 100 gümüş sikke, 3 lahit kapağı ve mezar taşı ile 4 cep telefonu ele geçirilmiştir. Yakalanan 10 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanılmıştır."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.