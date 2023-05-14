Muş seçim sonuçları 2023 yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün milyonlarca vatandaş sandık başına giderek oylarını verdi. Oy verme işlemi sabah saat 08.00-17.00 arasında tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre seçim yasaklarının kaldırıldı. Peki, Muş seçim sonuçları ve oy oranları açıklandı mı? Seçim sonuçlarına dair tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MUŞ SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023 Türkiye genel seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Muş seçim sonuçları 2023, Seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte açıklanmaya başlandı. Seçime katılan partilerin Muş'ta ne kadar oy aldığı, ne kadar milletvekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 2023 Muş seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adayları ve partilerin oy oranları...

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Muş seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları Star.com.tr'de 2023 seçim sayfasında anlık olarak yayınlanıyor.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA OYLAR NASIL KULLANILACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimin 2. tura kalması halinde yeniden ne zaman yapılacağını açıkladı.

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. Adaylardan biri yeterli oy oranına ulaşmamış olursa 2. tur seçim 28 Mayıs'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandıklarda yeniden oy kullanacaklar.