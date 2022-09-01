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Musa Eroğlu'ndan Hz. Ali'ye yönelik çirkin sözler! Suç duyurusunda bulunuldu

Ünlü türkücü Musa Eroğlu, Hz. Ali'ye yönelik çirkin sözler sarf etti. Alevi dernekleri Musa Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

1 Eylül 2022 Perşembe 08:31 - Güncelleme:
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Ünlü türkücü Musa Eroğlu'nun sosyal medyaya düşen bir videosu izleyenlerin tepkisini çekti.

Musa Eroğlu, bulunduğu bir ortamda Hz Ali'ye yönelik çirkin ifadeler kullandı. Hz Ali'nin kılıcı Zülfikar'ın 2 ton 700 kilo olduğunu belirten Musa Eroğlu, "Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir." dedi.

MUSA EROĞLU'NUN ÇİRKİN İFADELERİ TEPKİ ÇEKTİ

Eroğlu, Hz. Ali'nin, Zülfikar kılıcını kullanmasına rağmen kama olarak tabir edilen kesici bir aletle öldürülmesini eleştirdi. Musa Eroğlu, "Zülfikarın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Bunu kullanan g* bir bıçak sokup öldürüyor Ali'yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın." ifadelerini kullandı.

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