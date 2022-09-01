Musa Eroğlu'ndan tepki çeken Hz. Ali sözleri! Musa Eroğlu ne dedi?

Musa Eroğlu, Peygamber Efendimizin'in damadı ve amcasının oğlu Hz. Ali hakkında çirkin ifadeler kullandı. Sosyal medyada tepkilerin çoğalmasıyla birlikte vatandaşlar, "Musa Eroğlu Alevilere ne dedi?" sorusuna cevap aramaya başladı. Alevi dernekleri, türkücü hakkında suç duruyurusunda bulundu. Peki Musa Eroğlu ne dedi?

MUSA EROĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN HZ. ALİ SÖZLERİ

Musa Eroğlu, Hz. Ali'ye yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle halkın tepkisini topladı. Alevi dernekleri, Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alevi vatandaşlar başta olmak üzere birçok Müslüman tarafından eleştirilen Musa Eroğlu'nun konuşması sırasında alkolün etkisinde olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

MUSA EROĞLU NE DEDI?

Hz Ali'nin kılıcı Zülfikar'ın 2 ton 700 kilo ağırlığında olduğunu belirten Musa Eroğlu, "Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Ali'yi düşün, bunu kullananı g.......... bir bıçak sokuyor öldürüyor Ali'yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de aklım olmaya buna inanasın" dedi. Eroğlu, Hz. Ali'nin, Zülfikar kılıcını kullanmasına rağmen kama olarak tabir edilen kesici bir aletle şehit edilmesini alay edercesine eleştirdi.

İşte Musa Eroğlu'nun o sözleri...

MUSA EROĞLU ALEVİ Mİ?

Mersin'in Mut ilçesinin Kumaçukuru köyünde doğan Musa Eroğlu, Alevî Tahtacı Türkmenleri'ndendir.

MUSA EROĞLU KİMDİR?

Musa Eroğlu 1944 yılında Mersin'in Mut ilçesinin Kumaçukuru köyünde doğdu. Alevî mezhebine mensuptur. Ortaokulu yarım bıraktı. Mut Halkevi'nde halk oyunları oynadı. 1965'te TRT Ankara Radyosu'nda imtihana girdi fakat kazanamadı. 1967'de "İkimiz Toprağa Girelim Elif" adlı ilk plağını çıkardı. Piyasada görünmeye başlaması 1970-71 yıllarına denk gelmektedir. O yıllarda yeniden radyoda tar, kemane, koltuk davulu, bağlama, divan sazı çalgılarıyla sınava girdi ve sınavı kazandı. 1970'li yılların sonlarına doğru müzik yönetmenliği de yaptı.