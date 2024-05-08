MÜSİAD Genel Merkezinde “sürdürülebilirlik” sergisi düzenlendi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), MÜSİAD Akademi koordinasyonunda görsel sanatçı Deniz Sağdıç'ın "Sürdürülebilir Sanat" sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Deniz Sağdıç'ın toplanan atık malzemeleri, plastik kutuları, çöp poşetleri gibi kullanılmış ve atık hale gelmiş her türlü malzemeyi, objeyi, eşya parçalarını kullanarak sanat eserine dönüştürdüğü tablolar MÜSİAD Genel Merkezinde sergilendi.

"MÜSİAD OLARAK SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"



Etkinlikte konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "MÜSİAD'ın 34. yıl kapsamında düzenlediğimiz bu etkinlikte çok değerli sanatçımız Deniz Sağdıç'ın eserlerini sanatseverlerle buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz. Biz MÜSİAD olarak, sürdürülebilirliğin işletmeler ve dünyadaki kaynakların etkin kullanımı için en önemli konulardan biri olduğunu sık sık vurgulamaktayız. MÜSİAD olarak sorumluluğumuzu yerine getirmek, farkındalık oluşturmak ve insanlara bu farkındalık ile sanat bilinci aşılamak, estetik algılarını geliştirmek amacıyla bu anlamlı sergiye aracılık etmekteyiz" dedi.

Etkinlikte konuşan diğer bir isim MÜSİAD Eğitim, Kültür ve Yayınlar Komisyonlar Başkanı Dr. Savaş Yılmaz, "MÜSİAD'ın amacı, işletmelerin sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemeleri ve uygulamaları için gerekli adımları atmalarına yardımcı olmaktır. Biz de bu etkinliği sürdürülebilirlik alanında farkındalık oluşturmak için yapmaktayız. Deniz Sağdıç'ın eserlerinin sanatseverlerle buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Etkinlikte konuşan, Görsel Sanatçı Deniz Sağdıç, "Sürdürülebilir sanatın benim için iki tanımı var. İlk olarak, nesnelerin doğa dostu fikirlere ilham vermesi ve sanatın sürdürülebilirliği. İkinci olarak, sanatın ulaşılabilir olması, her türlü mekânda sergilenmesi ve farklılık yaratmasıyla ilgili. Bugün burada MÜSİAD ile "Sürdürülebilirlik Sergisi" açtık. Burada toplamda 8 tane ayrı malzemeden yapılmış, ayrıştırma kültürünün, değerlendirme kültürünün ne kadar önemli olduğunu gösteren bir projeye MÜSİAD ile imza attık. Burada bulanan eserlerimiz elektrik devre atıkları, fermuar atıkları, tekstil kumaşı atıkları, ilaç atıkları, pet şişe kapakları atıkları gibi farklı atık türlerine izleyiciler şahit olabiliyor. Benim burada yapmaya çalıştığım şey, her bir nesnenin aslında birer hammadde olduğunu doğru kullanılırsa sanatla bile birleşeceği bir dili sunmak. MÜSİAD'ın da sürdürülebilirlik politikalarına ne kadar önem verdiğini ve iş adamları ve üreticilerinin; üretim, pazarlama ve satış alanında ne kadar kaliteli ürün yaptığının farkındayız. Bir şekilde sanat ile bunu göstermeye çalışmaları aslında bu projenin ne kadar kıymetli olduğunu bize gösteriyor" dedi.

Görsel sanatçı Deniz Sağdıç'ın atık ürün ve objeleri sanat eserine dönüştürdüğü çalışmalarından oluştuğu "Sürdürülebilir Sanat" sergisini 6-10 Mayıs tarihleri arasında MÜSİAD Genel Merkez Fuaye alanında ziyaret edilebilecek.