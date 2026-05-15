MÜSİAD Hollanda Heyeti Kayseri'de Temaslarda Bulundu

MÜSİAD Hollanda Başkanı Ali Köklü öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaretlerde, Türkiye ile Avrupa arasında kurulabilecek yeni ticari bağlantılar, sürdürülebilir iş modelleri ve uluslararası networking faaliyetleri üzerine verimli istişareler gerçekleştirildi.

Program kapsamında ilk olarak MÜSİAD Kayseri Şubesi ziyaret edildi. Gerçekleştirilen toplantıda Kayseri'nin güçlü sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve ihracat vizyonu ele alınırken, iki teşkilat arasında geliştirilebilecek ortak projeler ve ticari iş birlikleri değerlendirildi. MÜSİAD Hollanda heyeti, nazik ev sahipliği dolayısıyla MÜSİAD Kayseri Başkanı ve yönetimine teşekkür etti.

Heyet daha sonra Kayseri Valiliği'ni ziyaret ederek Kayseri Valisi ile bir araya geldi. Görüşmede şehrin ekonomik potansiyeli, yatırım imkanları ve uluslararası ticaret perspektifi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. MÜSİAD Hollanda heyeti, misafirperverlikleri dolayısıyla Kayseri Valisi'ne teşekkürlerini iletti.

Ziyaret programı kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da makamında ziyaret edildi. Gerçekleşen görüşmede Kayseri'nin sanayi, ticaret, turizm ve yatırım alanındaki gelişimi ele alınırken, Hollanda ile geliştirilebilecek yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatları üzerine istişarelerde bulunuldu.

MÜSİAD Hollanda heyeti ayrıca Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile bir araya geldi. Görüşmelerde Kayseri'nin üretim gücü, ihracat kapasitesi ve uluslararası pazarlardaki konumu değerlendirilirken, Avrupa merkezli ticaret ağlarının güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Program sonunda yapılan değerlendirmede, MÜSİAD Hollanda ile MÜSİAD Kayseri arasında önümüzdeki dönemde kurum ziyaretleri, sektörel buluşmalar, yatırım odaklı çalışmalar ve uluslararası networking faaliyetlerinin artırılarak sürdürüleceği vurgulandı.

MÜSİAD Hollanda heyeti, Türkiye ile Avrupa arasında güçlü ticari köprüler kurma hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.