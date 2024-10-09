MÜSİAD Kadın tarafından düzenlenecek ''Uluslararası Farkındalık Zirvesi'' tanıtıldı

MÜSİAD Kadın tarafından 19 Ekim'de MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nin (International Awareness Summit) tanıtım toplantısı İstanbul'da Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlik, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar Koca , MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Cihad Terzioğlu, MÜSİAD Kadın Başkan Yardımcısı Esra Kaftancıoğlu, MÜSİAD Kadın yetkilileri ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlendi.

Asmalı, yaptığı konuşmada, 2018'de çalışmalarına başlayan MÜSİAD Kadın'ın, Türkiye'deki kadın girişimciliğini güçlendirmek ve sosyal hayatta kadının yerine vurgu yapmak amacıyla yolculuğunu sürdürdüğünü ve göreve geldiği ilk günden itibaren, kadının temasta bulunduğu her alanda farkındalık oluşturmaya gayret ettiğini belirtti.

MÜSİAD Kadın'ın bu doğrultuda gerçekleştirdiği çok sayıda çalışma sayesinde kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmayı başardığını anlatan Asmalı, "MÜSİAD Kadın'ın gerçekleştirdiği önemli çalışmalardan biri de 2022'de ilkini düzenlediği Uluslararası Kadın Farkındalık Zirvesi'dir. İki yılda bir yapılması planlanan bu zirve, toplumsal sorunları tespit etmeyi, karşılaşılan problemlerle ilgili farkındalık oluşturmayı ve sunulan çözüm önerileri ile gelecekte gerçekleştirilecek politikalar için sağlam bir altyapı oluşturmayı ayrıca bu yaklaşımları uluslararası bir bakış açısıyla ele almayı ve mevcut yetersizlikleri gidermek için sağlam adımlar atmayı hedeflemektedir." şeklinde konuştu.

Zirvenin bu yılki mottosunun "Bize Fark Etmez" olacağını bildiren Asmalı, MÜSİAD genel merkezinde firma sahipleri, şirket yöneticileri, girişimciler ve gençlerin katılımıyla gerçekleştirilecek zirvede "kadının ticari hayatta karşılaştığı zorlukların iyileştirilmesi", "aile şirketlerinde sürdürülebilirlik" ve "iş hayatı ile aile hayatı arasındaki dengenin nasıl kurulması gerektiği" konularının ele alınacağını kaydetti.

- "BİRÇOK ÖNEMLİ İSMİ BU SÜREÇ İÇİNDE TECRÜBE PAYLAŞIMINA DAHİL ETTİK"

Meryem İlbahar Koca da MÜSİAD Kadın'ın 2018'de MÜSİAD bünyesinde kurulan ve kadın girişimci potansiyelini nitelik ve nicelik bakımından geliştirmek amacıyla faaliyetler yürüten bir yapı olduğunu dile getirdi.



Kadının hem iş dünyasında hem de sosyal hayatta karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri getirerek bu alanda projeler geliştirmenin en önemli görevlerinden olduğunu ifade eden Koca, "MÜSİAD Kadın, kurulduğu ilk günden bu yana, kadının yer aldığı her alanda farkındalık oluşturmaya çalışmıştır. Bu minvalde düzenlediğimiz programlar arasında 'İş Dünyasındaki Kadınlar Buluşuyor' ve 'İlham Veren Buluşmalar' gibi etkinliklerle uzman isimler ve iş kadınlarını bir araya getiriyoruz. Stüdyo programlarımızla ise iş hayatından aile yaşamına, akademik dünyadan sosyal hayatın çeşitli alanlarına kadar birçok önemli ismi bu süreç içinde tecrübe paylaşımına dahil ettik." değerlendirmelerinde bulundu.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde başarıyla yürütülen Sıfır Atık projesine de atıfta bulunarak gerçekleştirdikleri 4 haftalık "Dönüşüm Evden, Eğitim Anneden" projesini tamamladıklarına değinen Koca, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen gençlere ve genç kadınlara rol model olacak "Türkiye Yüzyılında 23 Kadın" kitabını da literatüre kazandırdıkları ve "TAYA: Türk Annelerine Yardımcı Akademisi Projesi" ile çalışan annelerin karşılaştığı bakıcı sorununa yönelik akademik çalışmayı da yürüttüklerini belirtti.

Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zirvenin amacı ise toplumun farklı nedenlere bağlı olarak sahip olduğu sorunları tespit etmek ve mevcut problemlere ışık tutmak için uluslararası arenada karşılaştırmalı bir istişare mekanizması oluşturmak. Bu doğrultuda yaşanan problemlerle ilgili farkındalık kazandırmayı sunulan çözüm yolları ile ileriki süreçlerde gerçekleştirilecek politikalar için altyapı oluşturmayı ve dolayısıyla var olan yetersizlikleri gidermek için sağlam adımlar atmayı hedefliyoruz. Yeni yolculuğumuzun mottosu 'Bize Fark Etmez' olacak. Biz kadınların özellikle iş dünyası ve finans dünyasında artan etkinliği, yeni ihtiyaçları ve çözüm önerilerini de beraberinde getiriyor. Bu bağlamda kadınların kazandığı yeni kimlikler ve üstlendiği roller, kadına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerektiğini bize bir kez daha göstermektedir."

MÜSİAD Kadın Başkanı Koca, zirvede, kadınların iş hayatında karşılaştığı olumsuz durumların iyileştirilmesini, aile şirketlerinde sürdürülebilirliği ve iş ile aile hayatı dengesinin nasıl sağlanacağının konuşulacağını bildirdi.

- ALANINDA UZMAN KONUŞMACILAR OTURUMLARA EŞLİK EDECEK

"Bize fark etmez" olarak belirledikleri mottolarını gerek alanında uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası konuşmacılarla gerekse oturumlarına eşlik edecek konular ile her anlamda destekleyeceklerine dikkati çeken Koca, "Zirvede, 'Bir yastıkta bir ömür, Başarı ve Güven' başlıklı oturumumuzda iş-yaşam dengesini konuşacağız. 'Çıraklıktan Ustalığa giden yol, Bir Yolculuk hikayesi' adlı oturumda ise güçlü kadınların başarı hikayelerini dinleyeceğiz. 'Farklı Roller, Tek Bir Kadın' oturumunda ise evlat, eş, annelik rollerinin yanında yönetici olan ve işinin başında olan kadınları konuşacağız." açıklamasında bulundu.

Filistin ve Lübnan'da işgal güçlerinin zulmü altında olan herkesle dayanışma içinde olduklarını kaydeden Koca, Gazze'deki zulmün bir an önce sona ermesini umut ettiklerinin altını çizdi.

Koca, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konularını da zirvede gündeme taşıyacaklarını sözlerine ekledi.