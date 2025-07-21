MÜSİAD KKTC 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Genel Kurul'a; KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel, KKTC Meclis Başkanı Sayın Dr. Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Ali Murat Başçeri, MÜSİAD Genel Başkanı Sayın Burhan Özdemir, kamu kurumlarının temsilcileri, bölge iş dünyası ve MÜSİAD üyeleri de katılım sağladı.

"DOĞU AKDENİZ'DE ADİL REFAHI ESAS ALAN BİR VİZYONLA HAREKET EDİYORUZ"

Programda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, dünyanın hızla değişen dengelerine dikkat çekerek, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş dünyasının birlikte hareket etme mecburiyetine vurgu yaptı. Özdemir konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"MÜSİAD olarak, bir iş dünyası örgütünden öte, inandığımız değerlerle yürüyen ve kalkınmayı kardeşlikle taçlandıran bir mücadeleyi temsil ediyoruz. Bu bakımdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şubemiz yalnızca bir temsil ofisi değil; Doğu Akdeniz'de adil refahı ve bölgesel huzuru esas alan vizyonumuzun doğal bir uzantısıdır.

KKTC şubemizi sadece bir temsil birimi olarak değil; MÜSİAD'ın bölgesel kalkınma misyonunun stratejik bir ayağı olarak yeniden konumlandırıyoruz. Bizim meselemiz yalnızca ekonomik değil; medeniyet ölçekli bir yeniden doğrulma, yeniden yükselme meselesidir."

Bölgedeki kırılımlara da dikkat çeken Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemiz, tüm dünyayı etkileyen ve tüm ülkelerin yakından izlediği jeopolitik dengelerin kırılma hattının tam da üzerindedir.

Rusya-Ukrayna Savaşı, hemen yanı başımızda Suriye'de uzun süredir devam eden çatışmalar ve birçok soru işaretiyle birlikte başlayan yeni Suriye süreci; Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde kronikleşmiş istikrarsızlıklar, İsrail'in sürdürdüğü zulüm, Amerika'daki seçim süreci, küresel ticaret savaşları ve Doğu Akdeniz'deki tartışmalar gibi birçok gelişmenin tam merkezinde yer alıyoruz.

Tarihten alınacak dersler bize gösteriyor ki, milletler kendi kaderlerine sahip çıkmadıkları anda o kader, başkalarının hesaplarının bir aracı hâline gelir.

Tarihin sararmış sayfalarının özellikle bu gibi dönemlerde neler fısıldadığını en iyi biz Türkler biliriz."

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR: "TÜRKİYE İLE GÖNÜL VE VİZYON BİRLİĞİMİZ EKONOMİK ALANDA DA GÜÇLENİYOR"

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki varlığının ekonomik ve diplomatik açıdan taşıdığı öneme işaret ederek, özel sektörün üretim gücünün ve Türkiye-KKTC kardeşliğinin sürdürülebilir kalkınma için anahtar olduğunu belirtti.

Programda konuşan Tatar, "MÜSİAD'ın bu topraklarda yürüttüğü faaliyetler, yalnızca iş dünyasını değil, toplumsal dayanışmayı da güçlendirmektedir. Bu topraklarda hür ve onurlu yaşamanın ne demek olduğunu biz yaşadık, biz biliriz. Ömrünü Kıbrıs Türkü'nün varlık ve bağımsızlık mücadelesine adamış bir evlat olarak her koşul ve şartta tavrım da tarafım da Ay Yıldız'dır. Bu bayrak, bizim var oluşumuzun sembolüdür. Anavatan Türkiye ile 51 yıl önce birlikte yazdığımız barış ve özgürlük destanı işte bu sarsılmaz iradenin tezahürüdür. Bugün burada toplanmamız, Türkiye ile aramızdaki gönül ve vizyon birliğinin somut bir yansımasıdır. Bu birliktelik, Doğu Akdeniz'de daha güçlü, daha dirençli bir gelecek inşa etmemiz için hayati önemdedir. KKTC Cumhurbaşkanlığı olarak özel sektörün üretim gücünü ve girişimci ruhunu her daim desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL: "REEL SEKTÖRE DESTEK VİZYONUMUZLA ÖRTÜŞEN BİR YAKLAŞIM"

KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel de konuşmasında özel sektörün dinamizmini ve MÜSİAD'ın KKTC'deki varlığını önemsediğini belirtti. Genel Kurul'da yaptığı konuşmasında Üstel şu ifadelere yer verdi:

"MÜSİAD KKTC'nin büyüyen örgütlü yapısı, ülkemizdeki girişimcilik potansiyelini daha ileri taşımaktadır. Hükümet olarak reel sektörü destekleyen birçok yapısal adımı hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Yerel kalkınma ve bölgesel iş birlikleri konusunda MÜSİAD'ın bu vizyoner yaklaşımını kıymetli buluyoruz."

T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Ali Murat Başçeri ise yaptığı konuşmada Türkiye'nin KKTC ile olan ekonomik entegrasyonunu daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını belirtti. Büyükelçilik olarak yatırım ortamının iyileştirilmesi, iş dünyası arasında bağların kuvvetlenmesi ve teknik iş birliklerinin artırılması için her zaman iş dünyasının yanında olmaya devam edeceklerini ve bir köprü vazifesi ifa edeceklerini belirtti.

MÜSİAD KKTC BAŞKANI RAMAZAN GÜNDOĞDU'DAN VİZYON KONUŞMASI

MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu da yeni dönem hedeflerini ve iş dünyasının beklentilerini detaylı biçimde aktardı. KKTC'de faaliyet yürüten işletmelerin maliyet baskısı altında olduğunu belirten Gündoğdu:

"Ada ekonomisinin kendine özgü zorlukları var. Enerji, işçilik ve nakliye gibi giderler bizleri doğrudan etkiliyor. Sayın Başbakanımızın öncülüğünde pandemi sonrası uygulanan prim desteği bizlere can suyu oldu. Ancak bu desteklerin yanı sıra sektörel asgari ücret uygulaması, yabancı işçilerin kazançlarının belirli kısmının ülkede kalmasını sağlayacak yasal düzenlemeler ve barınma-iaşesi sağlanan çalışanlar için ayrı ücret skalası gibi adımlar bekliyoruz."

Ayrıca Gündoğdu, ülkeye yönelik sağlık ve yaşlı turizmi yatırımlarının artırılması, küçük işletmelerin uygun koşullarda finansmana erişimi ve Güvercinlik bölgesinde yapılacak yatırımlarla yerel üretimin ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik beklentilerini de kamuoyu ile paylaştı.

YENİ YÖNETİM VE HEDEFLER AÇIKLANDI

2025-2027 dönemi için belirlenen yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Ramazan Gündoğdu

Yönetim Kurulu Üyeleri:

İrfan Yılmaz, Ahmet Akif Akçora, Sıtkı Öztekın, Metin Yılgın, Prof. Dr. Shadat Hosain, Hüseyin Oscar, Hacı Ali Özdemir, Okan Haciali, Umut Vehit, Yağmur Aydın Dağ, Mustafa Kırmızı, Mustafa Aladağ

Yeni dönemde MÜSİAD KKTC'nin hedeflediği faaliyet başlıkları ise şu şekilde sıralandı:

Türk girişimcilerin KKTC'de lobi gücünü inşa etmesi, KKTC Şube teşkilatlanma çalışmaları, Türkiye ve KKTC ticaret hacminin güçlendirilmesi, MÜSİAD Avrupa Şubeleri ile iletişim ve ticaretin artırılması, Ulusal ve uluslararası B2B iş bağlantılarının güçlendirilmesi, Genç MÜSİAD'ı sürdürülebilir yapıya kavuşturmak.

Program aile fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.