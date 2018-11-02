MÜSİAD Rusya’da

RUSYA STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP

Rusya’da temsilcilik açılışının çok stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Cumhurbaşkanımızın ülkemiz için stratejik bir öneme sahip olarak belirlediği Rusya, Hindistan, Çin ve Brezilya’da teşkilatlanmayı öncelik olarak hedeflediklerini söyleyen Uyar, Çin’de 4 farklı eyalette temsilcilik açtıklarını şimdide Rusya’da temsilcilik açarak bu hedef doğrultusunda hareket ettiklerini ifade etti.

TÜRKİYE-RUSYA TİCARİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRİLMELİ

İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin çok iyi olduğunu belirten Uyar, ticaret hacminin aynı seviyede olmadığını, çok büyük bir ticari potansiyel olduğunu ve bu potansiyelin süratle rakamlara da yansıması noktasında çok çalışılması gerektiğini belirtti. 2017 yılını değerlendirdiğimizde ticaret hacminin %37.2 oranında artarak 21.6 milyar dolar seviyesine çıktığını belirten Uyar, 2018 yılının Ocak-Haziran dönemi bir önceki yılın aynı dönemine göre %37 artış gösterdiğini belirtti. Tüm bu gelişmelerin mutluluk verici olduğunu söyleyen Uyar, rakamların daha da ileri seviyeye çıkması gerektiğinin altını çizdi. MÜSİAD olarak Rusya’nın başkenti Moskova’da açılan temsilciliğin iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktasında çok önemli katkılar sunacağını belirtti.

Yaklaşık 2 ay önce Rusya’ya giderek, ülkenin en önemli kuruluşlarından biri olan Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği ile MoU anlaşması imzaladıklarını belirten Uyar, tüm bu çalışmaların ticari diplomasi vizyonunun bir sonucu olduğunu söyledi.

MÜSİAD RUSYA TEMSİLCİLİĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

MÜSİAD Rusya Temsilcisi olarak göreve başlayan Mefail Deribaş, iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. İlk iş olarak Rusya’da ki resmi kuruluşları, tüm Ticaret Odası ve İşadamı Dernekleri Başkanlarını ziyaret edeceğinin belirten Deribaş, iki ülke arasındaki gelişen ekonomik ilişkilerin ve artan ticaret hacminin bölgenin kalkınması için çok önemli olduğunu belirten Deribaş, MÜSİAD Rusya Temsilciliği olarak iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına odaklandıklarını, bu bağlamda çalışmalar yürüteceklerini belirtti.