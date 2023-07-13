MÜSİAD, Türkiye ve Azerbaycan iş dünyasını İstanbul'da buluşturdu

Türkiye-Azerbaycan İş Dünyası 100 Yılın Zirvesi, MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirildi. Zirveye MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, Azerbaycan İhracat ve Yatırımları Teşvik Fonu (AZPROMO) Başkanı Yusif Abdullayev ve Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Temsilcisi Tamerlan Tağıyev ile Türkiye ve Azerbaycan'dan iş insanları katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Türkiye ile Azerbaycan'ın 30 yılı aşan bir süredir "tek millet, iki devlet" şiarıyla, dostluğunu ve kardeşliğini her geçen gün daha sıkı bir bağla güçlendirmek suretiyle devam ettiğini söyledi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardıma koşan ilk ülkelerden birinin Azerbaycan olduğunu hatırlatan Asmalı, beraber kurdukları Kardeş Yardımı Platformu sayesinde ihtiyaç malzemelerinin deprem bölgesine ulaştırıldığını belirtti.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, zirve kapsamında gerçekleştirilen "Türkiye-Azerbaycan İlişkileri ve Gelecekteki Perspektifleri" başlıklı paneldeki konuşmasında, Türkiye'nin Azerbaycan'la ilişkilerinin her zaman çok boyutlu ve stratejik düzeyde, iki ülkenin ilişkilerini olumlu etkileyen en önemli unsurun ise liderler arası ilişki olduğunu söyledi.

İki ülke liderleri arasında 90'lı yıllardan itibaren kurulan dostluğun özellikle 2010 yılından sonra büyük bir ivme yakaladığına dikkati çeken Asmalı, iki ülke arasında gelişen ilişkiler sayesinde Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum enerji hatlarının hayata geçirildiğini belirtti.

Azerbaycan ile Türkiye arasında askeri ilişkilerin yanı sıra ortak dış politika adımlarının da gelişen ikili ilişkiler sayesinde atıldığını belirten Asmalı, "İkili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla 2010 yılında Cumhurbaşkanları düzeyinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) mekanizması tesis edilmiştir. 33 yıllık Karabağ işgalinin tarihi ve şanlı bir zaferle sona ermesinin üzerinden bir sene geçmeden, Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan'ı ziyareti vesilesiyle 15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Şuşa Beyannamesi, ikili ilişkilerimizi müttefiklik düzeyine yükseltmesi açısından son derece önemli bir belgedir." diye konuştu.

- "İLİŞKİLER, 'ORTAK BİR GELECEK VİZYONU' DOĞRULTUSUNDA İLERLEYECEK"

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Şuşa Beyannamesi'nin güvenlik ve askeri alanda olduğun kadar, ekonomik, enerji ve taşımacılık alanında da ilişkilerin geleceğinin ana hatlarını belirleyen bir yol haritası olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin bu derece yakın olmasının en önemli nedenlerinden birinin de birçok ortak çıkarın bulunması olduğunu ifade eden Asmalı, şunları kaydetti:

"Azerbaycan açısından, enerji kaynaklarını batı piyasalarına ulaştırmanın en güvenli yolu Türkiye olmuştur. Ayrıca Türkiye'nin Güney Kafkasya'da etkin bir güç olması Azerbaycan'ın bölgesel çıkarlarıyla da son derece uyumludur. Her iki ülkenin son dönemlerde izlediği bağımsız dış politika ile birlikte enerji ve taşımacılık hatlarının geliştirilmesi, Türk Devletleri Teşkilatı'nın daha aktif şekilde sürece katılması, bölge devletleriyle olumlu ilişkilerin kurulması ve bölgesel projelerin gerçekleşmesi, iki ülke ilişkilerindeki yoğun iş birliğinin de bir sonuçlarıdır. Bildiğiniz gibi, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki 30 yılı aşan köklü diplomatik ilişkilerin çok yönlü ve stratejik birçok aşaması bulunmaktadır"

Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin hemen ardından ilk ziyaret ettiği ülkenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra Azerbaycan olduğunu hatırlatarak, iki ülkenin diplomatik ve ekonomik ilişkilerine vurgu yapan bu önemli ziyaretle birlikte "tek millet, iki devlet" anlayışıyla bağların çok daha fazla güçlendiğini dile getirdi.

Asmalı, "Sonuçta bu ziyaret, Türkiye'nin dış politikasında ilerleyen dönemlerde Azerbaycan'ın, bundan önce olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de ilk sırada yer alacağını göstermektedir. İlerleyen dönemlerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin 'ortak bir gelecek vizyonu' doğrultusunda ilerleyeceğini söylemek mümkündür." ifadelerini kullandı.

- "DAHA GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"

Mahmut Asmalı, Türkiye ile Azerbaycan arasında 30 yılı aşkın süredir devam eden diplomatik ilişkilerin yanında, esas olarak ekonomik ve ticari ilişkiler de çok önemli bir yerde durduğunu, her geçen gün artış gösteren ticaret hacminin gelecekte çok daha iyi seviyelere ulaşacağını söyledi.

Asmalı, 2022 yılında Azerbaycan'a ihracatın önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 2,5 milyar dolara yükseldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Aynı dönemde Azerbaycan'dan ithalatımız ise yıllık bazda yüzde 20,7 artış kaydederek yaklaşık 836,4 milyon dolar seviyesine çıkmıştır. Bu rakamlara baktığımızda, ikili ticaret hacminin 3,3 milyar dolay düzeyinde gerçekleştiğini görmekteyiz. 2023 yılının ocak-mayıs döneminde ise Türkiye'nin Azerbaycan'a ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artış kaydederek yaklaşık 1,1 milyar dolara yükselmiştir. Bu dönemde Türkiye'nin Azerbaycan'dan ithalatı ise 19,5 artışla 535,5 milyon dolara yükselmiştir. Bu yeterli mi, değil. 15 milyar dolarlık hedefimiz var, daha 3,3 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmış durumdayız. Daha gidecek çok yolumuz var, inşallah bu tarz toplantılar, konferanslar, iş birlikleri, ziyaretlerle bu ticaret hacminin çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inanıyorum."

- "ZİRVEYİ, TİCARİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMESİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ"

KOBİA Başkanı Orhan Memmedov da Türkiye ile Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin geniş ve çok yönlü olduğunu belirterek, ticaret hacminin de yükselen bir ivmeyle devam ettiğini söyledi.

Türkiye-Azerbaycan İş Dünyası 100 Yılın Zirvesi'nin ticari ilişkileri geliştirmesi açısından çok önemli gördüklerini vurgulayan Memmedov, özellikle genç ve kadınların ikili ticarete daha çok dahil olması ve ticaret hacmini artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yakın zamanda Bakü'de düzenlenen törende, Bilişim Vadisi ile iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Memmedov, KOBİA olarak hem startup'lara hem de genç iş insanlarına destek olmak için Bilişim Vadisi ile iş birliği yaptıklarını bildirdi.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ise Türkiye'nin 250 milyar doları aşan ihracat rakamlarına ulaştığını, bunun yaklaşık 100 milyar dolarının ise KOBİ'ler tarafından yapıldığını belirtti.

Türkiye'de 100 binin üzerinde tekil KOBİ'nin ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Kurt, "Bunun 40-45 bini imalat sektöründe bizzat bulunan KOBİ'ler. Biz bu alandaki tecrübemizi Azerbaycan'a aktarmak da istiyoruz. Yeni dönemin iki ülke arasındaki ilişkileri için bir başka boyutu da teknoloji girişimciliğine yatırım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca zirve kapsamında "Azerbaycan ve Türkiye Ticari İş Birliği Ve Yatırım İmkanları" başlığıyla düzenlenen panelde Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat, MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşat Cabirli ve DEİK Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkan Yardımcısı Cemal Yangın da konuşma yaptı.

Zirve, Türk ve Azerbaycanlı iş insanları ikili iş görüşmeleri (B2B) ile devam etti.