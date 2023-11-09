MÜSİAD ve AMAC 2. Sektörel İş birliği Zirvesi'nde buluştu

İlki 2022 yılında gerçekleştirilen zirveye, MÜSİAD üyesi firmaların ilgisi katlanarak arttı. Moderatörlüğünü MÜSİAD Savunma Sanayii Sektör Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş'ın yaptığı zirvenin açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, tüm çalışmalarını ve etkinliklerini milli şuur ve bilinçle gerçekleştirdiklerini söyleyerek, MÜSİAD & AMAC Sektörel İş Birliği Zirvesi'nin de yerli ve milli hedeflerinin bir yansıması olduğunu vurguladı. Avusturya Savunma Ataşesi ve AMAC Başkanı Kurmay Albay Thomas Rapatz da askeri diplomasinin, küresel düzeyde güvenliği ve barışı güçlendirmek için çok önemli olduğunu, bu konuları konuşmak ve karşılıklı olarak birbirlerinden daha fazla şey öğrenmek için bir araya geldiklerini kaydetti.

"Bir ve Beraber Olmanın Önemine İnanıyoruz"

9 Kasım'da Ankara'da düzenlenen zirvede konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, "Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz bugünlerde, MÜSİAD camiası olarak 'bir ve beraber' olmanın gücüne olan inancımıza vurgu yapıyoruz. Biz, 100 yıldır olduğu gibi bugün de 'bir ve beraber' olmanın önemine inanıyoruz ve önümüzdeki Türkiye Yüzyılı'nda, tüm yol haritamızı buna göre belirliyoruz. Bugün, burada toplanmamıza vesile olan savunma sanayisi ve mekanizmaları da uluslararası siyaset ve devlet geleneği açısından çok hayatidir. Uluslararası alanda sorunların çözümünde etkin rol almak ve küresel alanda söz sahibi bir devlet olabilmek, ancak güçlü bir savunma sanayisine sahip olmaktan geçer. Savunma sanayisi, bir yandan imalat sanayisindeki ara ve yatırım malları sanayilerinin kaynağına olanak sağlarken, diğer yandan da yeni sanayi kollarının doğmasına ve gelişmesine imkân tanımaktadır. Savunma sanayisinin adeta bir çarpan etkisi oluşturarak birçok sektörü birden etkilemesi, özellikle son yıllardaki kalkınma hedefimizde de çok önemli bir yerde durmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta işaret ettiği 'Türkiye Yüzyılı' hedefimiz doğrultusunda yol alırken, savunma sanayisinde kat ettiğimiz büyük mesafe bunun göstergesidir." dedi.

2023 Yılında 850 Savunma Projesi Yürütülüyor

Özellikle son 20 yılda izlenen politikalar sayesinde, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının, önemli ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılandığını vurgulayan Asmalı, şunları söyledi: Savunma sanayisinde yüzde 80 gibi yüksek bir yerlilik oranı yakalanmıştır. Yerli İHA ve SİHA'lar, taarruz helikopteri ATAK, milli tankımız ALTAY, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG ANADOLU gibi savunma sanayisinde büyük projeler hayata geçirilmiştir. 2002 yılında yalnızca 248 dolar milyon düzeyinde olan savunma sanayisi ticareti, 2022 yılı itibariyle 4,4 milyar dolara yükselmiştir. 2002 yılında 1,1 milyar dolar olan toplam savunma ve havacılık cirosu, 2022 yılında 12,2 milyar dolara ulaşmıştır. 2002'de savunma sanayisine dair toplam 5,5 milyar bütçeli 62 savunma projesi yürütülürken, 2023 yılında toplam 90 milyar dolar bütçeye sahip 850 proje yürütülüyor. İnşallah, ilerleyen dönemlerde büyük savunma projelerimiz hız kesmeden devam edecektir."

Ülkeler Arası İlişkiler Güçleniyor

MÜSİAD Savunma Sanayii Sektör Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş da konuşmasında, ilkini 2022 yılında 34 firma ile düzenledikleri zirvenin bu yıl 55 firmaya ulaştığına dikkat çekti. Sayının gelecek yıllarda katlanarak artmasını dilediğini söyleyen Altunbaş, "Bugün MÜSİAD artık AMAC temsilcilerimiz için yeni bir kavram olmaktan çıkmış; aynı zamanda güçlü bir iş birliği ve dostluk ilişkisinin sembolü haline gelmiştir. Cumhuriyetimizin 100. yılında, uluslararası düzeyde gerçekleşen bu stratejik zirveye MÜSİAD Savunma Sanayii Sektör Kurulu olarak vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu yıl ilk kez alanında uzman konuşmacılarımız eşliğinde; katılımcıları güncel gelişmelerle buluşturacak olan sempozyum da düzenliyoruz. Bu zirve aracılığıyla sadece MÜSİAD'ın askeri ataşelerle buluşarak yeni iş fırsatlarını keşfetmesine imkân sağlamakla kalmıyoruz; aynı zamanda ülkeler arası ilişkileri de güçlendirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, MÜSİAD Başkanı Asmalı ile AMAC Başkanı Rapatz, birbirlerine hediye takdim ettiler. Zirveye katılan şirketlerin temsilcileri, iki oturum halinde düzenlenen sunumlarla, firmaları ve ürünleri hakkında katılımcıları bilgilendirdiler. Zirvenin son oturumunda ise Emekli Tümamiral Hasan Özyurt, Prof. Dr. Caner Özdemir ve Burcu Altınok'un konuşmacı olduğu "İnsansız Deniz Araçları" paneli gerçekleştirildi.