MÜSİAD yeni dönem kalkınma vizyonunu açıkladı

İstanbul Four Seasons Bosphorus Hotel'de düzenlenen ve Genel Başkan Burhan Özdemir'in Başkanlığında gerçekleştirilen "Değer Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi Basın Toplantısı", Genel Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda basın mensubunun katılımıyla yapıldı.

BURHAN ÖZDEMİR: "YENİ YÜZYILIN TÜRKİYE'Sİ İÇİN DEĞERLERLE YÜKSELEN BİR KALKINMA MODELİ İNŞA EDİYORUZ"

Toplantının açılışında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda yeni bir sayfanın aralandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kalkınma yalnızca ekonomik göstergelerle değil, toplumsal adalet, üretkenlik, etik değerler ve kurumsal kapasiteyle birlikte inşa edilmelidir. MÜSİAD olarak, 14.000'i aşkın üyemiz, 60.000'in üzerindeki işletmemiz ve yaklaşık 3 milyonluk istihdam gücümüzle bu sürecin taşıyıcı kolonu olmaya kararlıyız."

"2025–2027 dönemini kapsayan stratejik vizyon belgemiz; üyelerimiz kadar ülkemizin bütününe seslenen, adil ve sürdürülebilir kalkınma hedefini merkezine alan, sahada karşılığı olan bir yol haritasıdır."

YENİ KALKINMA YAKLAŞIMININ STRATEJİK TEMELLERİ

MÜSİAD tarafından yayımlanan vizyon belgesi, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal ve ahlaki temelleri önceleyen bütüncül bir yaklaşımı esas alıyor. Bu yaklaşım, yedi ana stratejik alan üzerine inşa edilmiş durumda.

Bu çerçevede, ilk olarak kalkınma modelinin yeniden tanımlanması hedefleniyor. Sadece büyüme değil, aynı zamanda bu büyümenin niteliği, kapsayıcılığı ve toplumsal adalete dönüşümü esas alınıyor. Adil, sürdürülebilir ve istihdam dostu bir kalkınma yaklaşımıyla hem bölgesel farklılıkların azaltılması hem de üretim ve verimlilik odaklı yeni bir kalkınma zemini oluşturulması amaçlanıyor.

İkinci stratejik öncelik, sosyal uyumu güçlendirecek ve gelir–servet eşitsizliğini azaltacak istihdam odaklı programların geliştirilmesidir. Özellikle gençlerin ve kadınların iş gücüne daha etkin katılımı, yoksullukla mücadelede yenilikçi sosyal destek mekanizmalarının kurulması ve konut edinimi gibi temel refah göstergelerinde kalıcı çözümlerin üretilmesi bu başlıkta öne çıkıyor.

Üçüncü alan, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine odaklanıyor. Sanayi 4.0, karbon ayak izinin azaltılması, çevresel verimlilik, dijital altyapının yaygınlaştırılması ve stratejik sektörlerde rekabetçiliğin artırılması bu kapsamda önceliklendiriliyor. MÜSİAD, Anadolu sanayi havzaları modeli ve sektörel kümelenme stratejileriyle bu dönüşümün hem teknik hem de sosyolojik altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Bir diğer temel strateji ise finansal kapsayıcılığı artırmaya dönük olarak alternatif finansman modellerinin geliştirilmesidir. Katılım finansı, mikrofinans ve üretim destekli yatırım fonları gibi modellerle hem girişimciliğin önünün açılması hem de finansal sistem dışında kalan kesimlerin ekonomik sisteme entegrasyonu sağlanmak isteniyor.

Beşinci başlık, üyelerin ticaret kapasitesinin güçlendirilmesini kapsıyor. Bu kapsamda MÜSİAD Invest, Sektör Kurulları, Ticaret Ofisi ve İhracatı Geliştirme Komisyonu gibi yapılar aracılığıyla üyeler arası etkileşim teşvik edilerek, yeni pazarlara açılma, yatırım eşleştirme ve kurumsal gelişim destekleniyor. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde B2B platformları, fuarlar ve ticaret heyetleri ile reel katkı sağlanması hedefleniyor.

Altıncı eksende, "erdemli hayat" ilkesi doğrultusunda MÜSİAD'ın değerlerinin ekonomik ve sosyal hayatta daha görünür ve yönlendirici hale gelmesi hedefleniyor. İş dünyasında etik ilkelere dayalı rehberlik, yayınlar, eğitim programları ve toplumsal sorumluluk temelli iş modelleri ile sadece kazanç odaklı değil, erdem odaklı bir ekonomik kültürün inşası teşvik ediliyor.

Son olarak, bu stratejilerin işlerlik kazanması için güçlü bir MÜSİAD kurumsal altyapısı gerektiği vurgulanıyor. Veri temelli yönetişim anlayışı, politika üretiminde izleme ve değerlendirme sistemlerinin kurulması, düşünce kuruluşu kimliğinin kurumsallaştırılması ve kaynak geliştirme stratejilerinin hayata geçirilmesiyle MÜSİAD'ın sadece iş dünyasında değil, politika yapım süreçlerinde de öncü rol oynaması hedefleniyor.

EĞİTİM, MESLEKİ YETERLİLİK VE KALKINMANIN ANAHTARI

Vizyon belgesinde en fazla vurgulanan başlıklardan biri de eğitim oldu. MÜSİAD; 25,8 milyon öğrencinin bulunduğu Türkiye'de eğitimin verimlilik, üretim ve istihdam ile doğrudan ilişkilendirilmesi gerektiğini vurguluyor. MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'e göre, kalkınmanın sadece sermaye ve teknolojiyle değil, insan kaynağının niteliğiyle de doğrudan ilişkili olduğunu artık görmezden gelmek mümkün değil.

"Mevcut eğitim yapısında ciddi bir güncelleme ihtiyacı var. Sınıf geçme sistemlerinden müfredat içeriğine, öğretmen niteliğinden yönlendirme rehberliğine kadar pek çok başlıkta reform kaçınılmaz. Eğitimi bilgi yüklemeye değil; beceri, girişimcilik, üretim ve ahlak temelli yaşam yetkinlikleri kazandırmaya odaklamalıyız."

MÜSİAD bu kapsamda, "Mesleki Eğitim Raporu" ve "21. Yüzyılda Yükseköğretim" başlıklı iki kapsamlı analiz hazırlığında. Ayrıca ilköğretim düzeyinde üretim ve meslek farkındalığını artırmak amacıyla "Üretim ve İstihdam Haftası" uygulamasını öneriyor. Belge ayrıca, meslek liseleri ile organize sanayi bölgeleri arasında kurumsal eşleştirme, girişimcilik kulüpleri ve genç yetenek akademileri gibi pratik adımlar da içeriyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU: KALKINMA, KARDEŞLİK VE UMUT ÜZERİNE YENİ BİR TOPLUMSAL SÖZLEŞME

Vizyon belgesinde özel bir yer ayrılan başlıklardan biri de "Terörsüz Türkiye" hedefi oldu. Burhan Özdemir, bu konuyu sadece güvenlik perspektifiyle değil, kalkınma ve toplumsal barışın teminatı olarak gördüklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Terörün gölgesinde üretim olmaz, yatırım olmaz, istihdam olmaz. Bu topraklarda artık çocuklar ağlamasın, analar evlatlarını kaybetmesin, girişimci iş kurmaktan, işveren fabrika açmaktan geri durmasın istiyoruz. Bizim terörle mücadelemiz sadece silahla değil, fabrikayla, okul ile, istihdamla ve kardeşlikle veriliyor."

Bu kapsamda MÜSİAD, terörün etkilediği bölgelerde özel kalkınma hamleleri, yatırım teşvikleri ve mesleki eğitim programlarının desteklenmesi çağrısında bulunuyor. Özdemir'in ifadesiyle, "Terörsüz Türkiye vizyonu; doğusuyla batısıyla üretimin, istihdamın, kardeşliğin kesintisiz işleyeceği bir ekonomik ve sosyal iklimin adıdır."

TOPLUMUN BÜTÜNÜNÜ DAHİL EDEN, SİVİL, KATILIMCI VE UYGULANABİLİR BİR KALKINMA VİZYONU

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, vizyon belgesinin yalnızca bir kurumsal strateji olmadığını, aynı zamanda "Türkiye'nin ortak aklına ve adil geleceğine bir katkı metni" olduğunu belirtti. Konuşmasının sonunda şu çağrıyı yaptı:

"Bu belge, yalnızca iş dünyasına değil; akademiye, bürokrasiye, yerel yönetimlere ve tüm vatandaşlarımıza bir çağrıdır. Kalkınmanın merkezinde değerler olmalı. Kazanırken de kalkınırken de adaleti ve erdemi esas alacağız."

BELGELER ERİŞİME AÇILDI

MÜSİAD tarafından hazırlanan Değer Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi (2025–2027) ve Stratejik Uygulama Planı, bugünden itibaren MÜSİAD resmi web sitesinde kamuoyunun erişimine sunulmuştur.

Detaylı bilgi ve belgeye erişim: www.musiad.org.tr