MÜSİAD'dan kültürel ekonomiye stratejik katkı! Altın Çark Uluslararası Kısa Film Festivali tamamlandı

Üretim, ihracat ve yatırım alanlarındaki katkısıyla Türkiye ekonomisinin öncü STK'larından biri olan MÜSİAD, bu kez kültür ve sanat alanına odaklandı. MÜSİAD tarafından bu yıl ilki düzenlenen Altın Çark Uluslararası Kısa Film Festivali, dört gün süren gösterimlerin ardından 12 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir gala gecesiyle tamamlandı. Festival kapsamında 12 kategoride ödüller sahiplerini bulurken, kazananlara toplam 500 bin TL'lik ödül takdim edildi. Kısa film aracılığıyla genç sinemacılara görünürlük sağlamayı amaçlayan festival, ayıca yerli anlatıların uluslararası alanda daha fazla duyulmasını da hedefliyor.

MÜSİAD GENEL BAŞKANI MAHMUT ASMALI: "GERÇEK KALKINMA YALNIZCA EKONOMİYLE DEĞİL, KÜLTÜREL BİRİKİMLE MÜMKÜNDÜR"

Altın Çark Uluslararası Kısa Film Festivali'nin gala gecesinde konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı,Türkiye'nin kalkınma hamlesinin yalnızca ekonomik göstergelerle değil, kültür ve sanatla da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Asmalı, "MÜSİAD olarak bugüne kadar üretim, yatırım ve ihracat alanlarında Türkiye ekonomisine katkı sunmaktan büyük gurur duyduk. Ancak biz kalkınmayı sadece rakamlardan ibaret görmüyoruz. Gerçek kalkınmanın yalnızca sanayi üretimiyle değil, aynı zamanda değer üreten, düşünce geliştiren, hikâye anlatabilen bir toplum yapısıyla mümkün olduğuna inanıyoruz" dedi.

Mahmut Asmalı, bu bakış açısının Altın Çark Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ortaya çıkmasına vesile olduğunu belirterek, "Altın Çark'ı bu vizyonla hayata geçirdik. Çünkü sinema, bir milletin toplumsal hafızasıdır; kültürel zenginliğini, ahlaki duruşunu ve medeniyet birikimini geleceğe aktarmanın en etkili yollarından biridir" dedi.

Festivalin yalnızca ödül gecesiyle sınırlı olmadığını, genç sinemacılar için anlamlı bir sahne oluşturduğunu ifade eden Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün burada bir araya gelmiş olmak, yalnızca ödül kazananları değil, Türkiye'nin sanatla büyüyen vizyonunu da onurlandırmaktır. Bu festival vesilesiyle genç sinemacıların üretimlerine alan açıyor, anlatmak istedikleri hikâyelere kulak veriyoruz."

Asmalı, konuşmasının devamında festivalin gelecek hedeflerine de dikkat çekti: "MÜSİAD olarak Altın Çark'ı sadece bir festival değil, uzun vadeli bir kültür hamlesi olarak görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda yapım desteklerinin verildiği, senaryo geliştirme atölyelerinin düzenlendiği, uluslararası iş birliklerinin kurulduğu kalıcı bir kültürel yapı inşa etmeyi amaçlıyoruz."

Türkiye'nin yalnızca sanayi üretimiyle değil, kültürel birikimiyle de rekabetçi olması gerektiğine vurgu yapan Mahmut Asmalı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye artık yalnızca üretim gücüyle değil, fikrî ve estetik üretimiyle de rekabet eden bir ülke olmak zorundadır. Altın Çark döndükçe, bu hikâye güçlenmeye devam edecektir."

MÜSİAD FESTİVAL BAŞKANI SADETTİN BUDAK: "ALTIN ÇARK, GENÇLİĞE GÜVENİN VE KÜLTÜRLE BÜYÜMENİN SEMBOLÜDÜR"

Altın Çark'ı bir festival olmanın ötesinde, bir kültürel üretim ve fikir platformuna dönüştürmeyi amaçladıklarına dikkat çeken MÜSİAD Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulu ve Festival Başkanı Sadettin Budak, "Bugün burada sadece bir ödül töreni yaşamıyoruz; aynı zamanda bir hayalin gerçeğe dönüştüğü ana tanıklık ediyoruz. Sinema bizim için sadece bir sanat dalı değil; bu toplumun hafızası, ruhu ve aynasıdır.

Bir kısa filmle binlerce kelime anlatılır; bir bakışla, bir sessizlikle derin duygular dile gelir. Bu festival, genç yeteneklerin sesini duyurmasına, hayallerini perdeye yansıtmasına vesile oldu. Her bir film, bu ülkenin geleceğine yazılmış bir mektuptu. Ve biz bu mektupları okudukça umutlandık, gururlandık" dedi.

Sadettin Budak, Altın Çark'ın gelecek hedeflerine de değinerek, festivalin fon ve yapım desteği verebilecek sürdürülebilir bir yapıya dönüşeceğini ifade ederek, "MÜSİAD Altın Çark Uluslararası Kısa Film Festivali, çok kısa bir sürede kültür-sanat alanında kalıcı, fon oluşturabilen ve üretimi destekleyen bir platform haline gelecek. Çünkü biz inanıyoruz ki kültürümüzü ihraç etmek, sadece milli bir gurur değil, aynı zamanda ekonomik büyüme stratejimizin bir parçasıdır" dedi.

Festivalin yalnızca ödül alanları değil, tüm sanatçıları onurlandırdığına da dikkat çeken Budak, sözlerini şu cümleyle tamamladı: "Bu sahnede bugün adını duymadığınız birçok sanatsever bu yolculuğun gerçek kahramanlarıdır. Çünkü biz sanatta yarışmak değil, iz bırakmanın değerli olduğuna inanıyoruz. Altın Çark döndükçe, bu hikâye büyümeye devam edecek."

Altın Çark Uluslararası Kısa Film Yarışma'nın kazananlarıysa şöyle:

* En İyi Senaryo Ödülü – Teamül

* En İyi Sinematografi Ödülü – İyi Ölüm

* En İyi Yönetmen Ödülü – Kafamdaki Polis

* En İyi Öğrenci Filmi Ödülü – Nan

* En İyi Yapay Zeka Filmi Ödülü – Beyaz Güvercin

* Belgesel Film Jüri Özel Ödülü – Gazze

* En İyi Belgesel Ödülü – Gulab Gul

* Seyirci Özel Ödülü – Teamül & Emma

* En İyi Uluslararası Film Ödülü – Place Under the Sun

* Ulusal Film Jüri Özel Ödülü / Yapım Desteği – Çekiliş

* En İyi Ulusal Film Ödülü -Rehber

* MÜSİAD Onur Ödülleri – Hülya Koçyiğit ve Mesut Uçakan