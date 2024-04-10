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MÜSİAD'dan Ramazan Bayramı mesajı

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

10 Nisan 2024 Çarşamba 09:23 - Güncelleme:
MÜSİAD'dan Ramazan Bayramı mesajı
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MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın mesajı şöyle:

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerifin ardından karşıladığımız bayramımızın heyecanını tüm İslam âlemi olarak gönülden yaşıyoruz.

Gazze'deki trajedi ve soykırım sebebiyle buruk ve çok üzgünüz. İslam âlemi olarak daha çok kenetlenmeli daha çok güçlenmeliyiz.

Ülke olarak 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, seçim gündeminden çıktık ve bundan sonraki süreçte asıl hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlemeliyiz.

Bir sonraki seçim yılını kapsayacak şekilde hazırlanan Orta Vadeli Program'ın esas gördüğü yapısal reformların hızla hayata geçirilmesi bu süreçte büyük önem taşıyor. Artık asıl odağımızın ekonomi ve düşük enflasyon olması gerekiyor. MÜSİAD'lı iş adamları olarak üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi modelimizi desteklediğimizi yineliyor; bu dönemi en verimli şekilde geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz. MÜSİAD olarak ülke ekonomimiz ve üretimimize katkı sağlayan kişi ve kurumları ödüllendirdiğimiz Türkiye'nin Gücü Ödülleri ve kuruluşumuzdan bu yana iki yılda bir düzenlediğimiz Uluslararası MÜSİAD EXPO Fuarımızı bu yıl içerisinde düzenleyeceğiz. Ülke ihracatımızın artması ve iş adamlarımızın yeni pazarlara girmesi ekonomik anlamda en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda MÜSİAD EXPO Fuarımız uluslararası alandan binlerce ziyaretçisiyle göz doldurmaya ve ihracat alanımızı iyileştirmeye devam edecek inşallah.

Bu vesileyle Ramazan Bayramımızı en kalbî duygularla tebrik ediyor, ülkemiz, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve esenliğe vesile olmasını diliyoruz.

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