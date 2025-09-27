İSTANBUL 22°C / 16°C
Güncel

Müsilaj deniz canlılarını öldürüyor! Onbinlercesi yok oldu

Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde balıkçıların korkulu rüyası olan denizanaları bir gecede ölüp kıyıya vurdu. Bursa'nın Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, 'Ölü denizanaları kıyıya vurdu. Onbinlerce deniz anası birden ortadan kayboldu. Müsilaj etkisiyle öldüğünü düşünüyoruz.' dedi.

27 Eylül 2025 Cumartesi 10:33
Bursa'nın Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, Marmara Denizi'nde haftalardır denizanası kabusuyla yaşadıklarını belirterek, bu canlıların hem ağlara hem de balıkçılara ciddi zarar verdiğini söyledi.

Birkaç gün öncesine kadar Gemlik Balıkçı Barınağı'nda denizanası yoğunluğundan geçilmediğini vurgulayan Dalarel, "Bu kötü rüyadan uyanmayı beklerken müsilaj başladı. Balıkçılar kara kara düşünmeye başlamışken çok ilginç bir gelişme oldu" dedi.

Dalarel, bir günde denizanalarının öldüğünü ve şu anda denizde bir tane bile görülmediğini belirterek, "Ölü denizanaları kıyıya vurdu. Onbinlerce deniz anası birden ortadan kayboldu. Müsilaj etkisiyle öldüğünü düşünüyoruz. Kasımda azalmasını bekliyorduk eylülde bittiler" diye konuştu.

