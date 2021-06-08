08 Haziran 2021 Salı 14:58 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 15:32

Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamındaki en büyük deniz temizliği seferberliği başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum düzenlenen programda konuştu.

"25 MİLYON VATANDAŞIMIZI DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR"

"Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilimizde, burada yaşayan 25 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren müsilaj sorununa karşı birlik olmak, tek yürek olmak için buradayız."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK, EN KAPSAMLI DENİZ TEMİZLİĞİ SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATIYORUZ"

"Bugün balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden, müsilaj problemini ortadan kaldırmak için, Türkiye'nin en büyük en kapsamlı deniz temizliği seferberliğin, hareketini hep birlikte başlatıyoruz."

"MARMARA DENİZİ'Nİ EN HIZLI ŞEKİLDE TEMİZLEYECEĞİZ"

"Tüm dünya iklim değişikliğinin getirdiği sorunlarla karşı karşıya. Deniz kirliliğine karşı seferberlik ruhuyla hareket etmeliyiz. Marmara Denizi'ni en hızlı şekilde temizleyeceğiz. 100 farklı noktadan numuneler aldık. Eylem planı çerçevesinde sürecimizi yürüteceğiz. Koordinasyon ve bilim kurulunu bu hafta oluşturacağız. Stratejik eylem planını belediyelerin görüşüne sunacağız."

"KAÇAK BALIKÇILIĞA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

"Yüzde 50 ileri biyolojik arıtma, yüzde 50 ön arıtma tesislerimizin teknolojilerini en üst seviyeye çıkararak deniz suyu kalitesini yükselteceğiz. Kaçak balıkçılığa geçit vermeyeceğiz, hayalet ağlar toplanacak."

"1000 KİŞİLİK EKİBİMİZ SAHADA OLACAK"

"15 noktada karadan ve denizden temizliğe başlıyoruz, 1000 kişilik ekibimiz sahada çalışacak, toplanan atıkları belediyelerin bertaraf tesislerine götüreceğiz."