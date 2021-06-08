Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamındaki en büyük deniz temizliği seferberliği başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum düzenlenen programda konuştu.
"Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilimizde, burada yaşayan 25 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren müsilaj sorununa karşı birlik olmak, tek yürek olmak için buradayız."
"Bugün balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden, müsilaj problemini ortadan kaldırmak için, Türkiye'nin en büyük en kapsamlı deniz temizliği seferberliğin, hareketini hep birlikte başlatıyoruz."
"Tüm dünya iklim değişikliğinin getirdiği sorunlarla karşı karşıya. Deniz kirliliğine karşı seferberlik ruhuyla hareket etmeliyiz. Marmara Denizi'ni en hızlı şekilde temizleyeceğiz. 100 farklı noktadan numuneler aldık. Eylem planı çerçevesinde sürecimizi yürüteceğiz. Koordinasyon ve bilim kurulunu bu hafta oluşturacağız. Stratejik eylem planını belediyelerin görüşüne sunacağız."
"Yüzde 50 ileri biyolojik arıtma, yüzde 50 ön arıtma tesislerimizin teknolojilerini en üst seviyeye çıkararak deniz suyu kalitesini yükselteceğiz. Kaçak balıkçılığa geçit vermeyeceğiz, hayalet ağlar toplanacak."
"15 noktada karadan ve denizden temizliğe başlıyoruz, 1000 kişilik ekibimiz sahada çalışacak, toplanan atıkları belediyelerin bertaraf tesislerine götüreceğiz."