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Müsilaj kabusu 4 yıl sonra geri döndü... Belediyeye tesisleri yenileyin tepkisi

Bursa'da 2021 yılında sahilleri saran müsilaj, 4 yıl aradan sonra yeniden görülmeye başladı. Balıkçıların bazıları denize açılamadı. Vatandaşlar, 'Biz gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz. Yeni arıtma tesislerinin kurulması, belediyelerin arıtma tesislerini yenilemesi, evsel atıkların arıtılıp denize salınması gerekiyor.' diyerek tepki gösterdi.

IHA24 Ocak 2025 Cuma 16:14 - Güncelleme:
Müsilaj kabusu 4 yıl sonra geri döndü... Belediyeye tesisleri yenileyin tepkisi
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Bursa'da sahilleri deniz salyası olarak bilinen müsilaj kapladı. 2021 yılında Marmara Denizi ve boğazlarda ilk kez görülen müsilaj kabusu, aradan geçen 4 yılın ardından Bursa sahillerinde yeniden görülmeye başlandı. Yaklaşık 2 aydır Gemlik sahillerinde müsilaj gördüklerini ve her geçen gün arttığını söyleyen balıkçılar, gerekli önlemlerin bir an önce alınması ve derin deşarj sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Müsilaj sebebiyle Marmara Denizine açılırken balıkçıların zorluk yaşadığını söyleyen Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, "Denizimizde 2 aydır müsilaj görülüyor. 2021 yılında görülen müsilaj yeniden başladı. Bu hem halkımıza hem de balıkçımıza çok büyük zarar veriyor. Biz gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz. Yeni arıtma tesislerinin kurulması, belediyelerin arıtma tesislerini yenilemesi, evsel atıkların arıtılıp denize salınması gerekiyor. MKS'nin derin deşarj yapması denizlerin 4 ila 5 derece arasında ısıtıyor. Müsilajın kaynaklarından birisi de bu derin deşarjdır. Derin deşarj kalkmazsa Marmara Denizi bitecek. Balıkçı denize çıkamıyor, ağlar denizden alınmıyor" ifadelerini kullandı.

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