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Müsilaj seferberliğine ünlülerden destek: Denizler hepimizin

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği, Caddebostan Sahili'nden başlatılıyor. Çalışmalara ayrıca ünlü isimlerde destek veriyor. Sanatçılar Pınar Altuğ ve Hakan Ural Caddebostan'da gerçekleştirilecek tören öncesinde açıklamalarda bulundu. Ural, 'İnşallah toplumsal duyarlılık, devletimizin de önderliğinde bunun da üstesinden geleceğiz.' diye konuştu.

DHA08 Haziran 2021 Salı 14:41 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 14:41
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Pınar Altuğ, "Üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Tamamen yok edemeyeceğiz ama artmasını engellemek, birazcık baskılamak mümkün olacak. Denizler hepimizin. Doğa hepimizin. Ona saygı göstermek durumundayız. Biz sadece kullanıp gitmeyeceğiz, bizim arkamızdan da nesiller geliyor" dedi.

Hakan Ural ise "Ben uzun yıllardır böyle bir şeye ilk defa rastlıyorum. Ama yine bireysel insan ihlalinden kaynaklanan bir durum. İnşallah toplumsal duyarlılık, devletimizin de önderliğinde bunun da üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

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