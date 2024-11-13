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Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 13:49 - Güncelleme:
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü
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Her hafta çarşamba günleri DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, bu hafta da yaptıkları eylemde çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Oğlu Harun için eyleme katılan Mahmut Yılmaz, evlatlarına kavuşmak için eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

"Evlat nöbeti"ne başladıkları günden bu yana gençlerin uyandığını, terör örgütü PKK'da çöküşün yaşandığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu yolun boş olduğunu herkes anladı. Artık rantçılara fırsat vermeyiz. Bedeli ne olursa olsun bu yola devam edeceğiz. İnşallah hepimiz huzur içinde çalışacağız. Kürt, Türk, Çerkez, Alevi demeden, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Hepimiz bu toprağın evladıyız. Gençlerimiz de artık uyandı. DEM Parti'nin, Kürtlerin partisi olmadığını herkes biliyor. Onlar da koltuk peşinde. 2002'de çocuğum Fransa'da kaçırıldı ve terör örgütüne götürüldü. Şimdi huzur içinde yaşıyoruz. Devletten kimseye zarar gelmedi. Rantçılar ortalığı karıştırıyor, onlara fırsat vermeyeceğiz. Huzur içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz."

Anne Ayten Koçan oğlunu terör örgütü PKK'dan istediğini belirterek, "Bu bizim davamız değil. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Ersin, beni duyuyorsan, görüyorsan dön. Yolunuz yol değil. Bir bayrağımız var oğlum. Sizi kandırıyorlar, kullanıyorlar. Gelin devlete sığının. Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz. Bütün anneler evlatlarının hasretini çekiyor. Biz evladımızın ve ciğerlerimizin peşindeyiz." dedi.

  • Muşta çocuklar
  • terör örgütü kurtarma
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