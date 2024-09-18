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Muşlu aileler ''evlat nöbeti''ni sürdürüyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 14:26 - Güncelleme:
Muşlu aileler ''evlat nöbeti''ni sürdürüyor
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Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak amacıyla her çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar" açtı.

Eylemde çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, evlatlarına "teslim ol" çağrısı yaptı.

Muş Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ve beraberindekiler, ailelere destek verdi.

Oğlu için eyleme katılan Halit Altun, on yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Yıllardır oğlunun dönmesini beklediğini anlatan Altun, "Oğlum, eğer sağsan, beni dinliyorsan, izliyorsan durma, gel. Orası bize göre değil. Memleketine, annenin, babanın ve devletinin yanına gel. O insanlar bizden değil. Herkese sesleniyorum, orası yanlış yer. Ülkenize dönün." dedi.

Anne Şahinaz Özcan, "DEM Parti ve PKK çocuğumu aldı götürdü. Çocuğum DEM Parti ve PKK'dan istiyorum. Oğlum gelene kadar buradayım." diye konuştu.

Muş Engelliler Derneği Başkanı Korkmaz ise annelerin eylemine destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

  • evlat nöbeti
  • dem parti

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