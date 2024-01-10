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Muşlu aileler evlatlarını istiyor

Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 13:21 - Güncelleme:
Muşlu aileler evlatlarını istiyor
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Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 8 yıldır kaçırılan çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Uzun süredir HDP il binası önünde eylem yaptıklarını ifade eden Koçhan, şöyle konuştu:

"PKK ve HDP'den çocuğumu istiyorum. Yılanın başı HDP'dir. Ersin, oğlum beni duyursan dön, yolunuz yol değil. Gelin devletimize sığının. 8 yıldır evlat hasretine dayanamıyoruz. Baban rahatsız, ben rahatsızım oğlum. Dön, gel teslim ol. Lanet gelsin HDP ve PKK'ya. Yeter bu anneler ağladı. Kim onlara destek veriyorsa hepsine lanet olsun. Bizim bu yüreğimizdeki acı, onların yüreğine girsin. Gelin teslim olun."

Alattin Koçhan ise "8 yıldır oğlumu Bursa'dan kaçırmışlar. Ersin oğlum neredeysen çık gel. Yeter onlara kölelik yaptığın. Gel teslim ol. Annen babanın yanına gel." dedi.

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