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Muşlu ailelerden terör örgütü PKK'ya tepki

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için Muş DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Terör örgütü PKK ve DEM Parti'den oğlunu isteyen Alaattin Koçhan, 'Oğlumu neredeyse göndersinler. Artık dayanamıyorum. Oğlum Ersin, neredeysen çık gel. Bizi de düşün, bu işe bir son verelim. Bu işin çözülmesini, çocuklarımızın dönmesini istiyoruz.' dedi.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 14:33 - Güncelleme:
Muşlu ailelerden terör örgütü PKK'ya tepki
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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini devam ettiren aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir süre oturma eylemi yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme oğlu Ersin için katılan Alaattin Koçhan, gazetecilere, 9 yıldır evlat hasreti çektiğini söyledi.

Terör örgütü PKK ve DEM Parti'den oğlunu isteyen Koçhan, "Oğlumu neredeyse göndersinler. Artık dayanamıyorum. Oğlum Ersin, neredeysen çık gel. Bizi de düşün, bu işe bir son verelim. Bu işin çözülmesini, çocuklarımızın dönmesini istiyoruz." dedi.

Anne Naciye Sönmez Yıldız da "Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Memleketinize dönün. Size hasret kaldık. Burada eyleme devam edeceğim." diye konuştu.

  • dem parti
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